Diego 'El Cigala' será juzgado por maltrato y vejaciones a su expareja el 7 de noviembre

El cantaor flamenco Diego El Cigala será juzgado el 7 de noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) por los delitos de maltrato y vejaciones continuadas a su expareja. El juicio se llevará a cabo en el Juzgado de lo Penal número 3 de la ciudad.

Los hechos que han llevado a este juicio se remontan a junio de 2021, cuando El Cigala fue detenido en un hotel de Madrid. Su entonces pareja, la jerezana Dolores Ruiz Méndez, conocida como Kina Méndez, lo denunció en una comisaría de Jerez de la Frontera por causarle daños físicos y psicológicos durante su relación.

El cantaor fue arrestado en un hotel de Madrid tras un requerimiento de la Policía de Jerez, y pasó una noche en comisaría antes de ser puesto en libertad a la espera de que el juzgado avanzara en las diligencias del caso. En julio de 2023, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez propuso que el cantaor fuera procesado por los cargos mencionados.

El proceso continuó en el juzgado de Jerez, donde la jueza dictó un auto de procedimiento abreviado, cerrando la investigación y proponiendo que Diego El Cigala fuera juzgado por estos delitos. Finalmente, el juicio ha sido programado para el 7 de noviembre, casi dos años y medio después de su arresto.

Los antecedentes legales de Diego 'El Cigala'

No es la primera vez que el cantaor enfrenta problemas legales. En 2014 fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid por amenazar a una azafata a pagar durante 20 días una multa a razón de seis euros diarios, con 245 euros por los días que estuvo incapacitada para trabajar, además de 1.200 euros por las secuelas sufridas y 2.520 euros por los gastos médicos.

Según los hechos probados, el cantaor embarcó el 29 de marzo de 2003 en el aeropuerto de Barajas en un vuelo de Air Europa con destino a Tenerife y, tras situarse en su asiento, se dirigió a la azafata, a la que entregó una bolsa con un traje para que lo guardara.

La azafata le contestó que en dicho avión no había armarios y le indicó que podía colocar el traje en el compartimento situado encima de su asiento. "En un tono tremendamente exaltado y agresivo", señala el auto, comenzó a proferir insultos y amenazas contra la azafata como "eres una guarra, tu cara no me gusta nada, te voy a sacar del avión con las piernas por delante, te vas a acordar de mí, me cago en ti y en los de tu raza".