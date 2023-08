El feminismo advierte del peligro del culto al cuerpo tras el parto pero evita unirse al linchamiento contra Cristina Pedroche

Respeto en el feminismo a la imagen de la presentadora Cristina Pedroche y su mensaje en Instagram mientras presume de un cuerpo perfecto a tres semanas de dar a luz: "Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y después del embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación". Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en redes sociales, donde la comunicadora se ha visto obligada a lanzar un comunicado en el que explica sus intenciones tras las críticas feroces.

Para la exjueza feminista y todavía delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, "hay mujeres que toman decisiones feministas que ahora mismo sólo llegan al 1%" (como poner el primer apellido de la madre a los hijos, cosa que sí ha hecho Cristina Pedroche). Reconoce también a Público que "sin embargo, sí nos plegamos a las exigencias de los cánones estéticos del patriarcado, admitiendo además el dolor, incluso el odio, que sufren la mujeres con cuerpos no normativos y, se quiera o no, transmitiéndolo a la juventud, cuando es la exigencia más estresante y la que crea más carga mental y trastornos".

La jefa y fundadora del Club de las Malas Madres , Laura Baena, reconoce que "cuidarse conlleva esfuerzo, pero también recursos y no hablo de dinero, que también, pero sobre todo necesitamos tiempo".

Baena ha lanzado además un mensaje en Instagram donde explica que "las madres tenemos menos de una hora libre al día. Y cuando conseguimos cuidarnos, lo hacemos con culpa y eso en numerosas ocasiones nos paraliza".

Nueve de cada diez madres se sienten culpables al cuidarse, según el estudio La hora de cuidarse, de Malas Madres. Por ello, Baena, que evita valorar el mensaje de cuerpo perfecto de la presentadora, insiste en que "cuidarse hoy en día sí es un milagro, siendo madre, sufriendo la carga mental y trabajando fuera, dentro de casa, cargando a cuestas con los cuidados, con poca corresponsabilidad y cero compromiso social".

Laura Baena (Malas Madres): "Cuidarse es un beneficio de clases"

La fundadora de este club reconoce que "cuidarse es un privilegio de clases como bien define Andrea de @madremente, pero sean cuales sean los obstáculos que tenemos cada una en nuestro reto de cuidarnos más y mejor, no podemos caer en juzgarnos".

"Pedroche no ha hecho nada del otro jueves"

Miriam Al Adib, la ginecóloga tiktoker que conecta con los jóvenes, y que asesoró al Ministerio de Igualdad sobre violencia obstétrica, entiende que "Cristina Pedroche no ha hecho nada del otro jueves" para sufrir esos ataques tan duros. La doctora que ha defendido que "la mujer ha pasado de objeto reproductivo a objeto hipersexualizado", cree, en este contexto, que "tras un parto, la genética de cada persona, los hábitos de vida y fuerza de voluntad, y también del contexto social, hacen que no todas estemos igual después de dar a luz".

Esta doctora aclara, según explica a Público, que "si tienes medios para tener un entrenador personal y para que me cuiden al bebé mientras haces yoga, estos permite muchísimas cosas que no puedes hacer en otro nivel económico, cuando no tienes dónde dejar al bebé y vas hasta con él al baño". Por eso, Al Adib lamenta ese culto al cuerpo que "hace sentir mal a muchas mujeres que no pueden estar perfectas tras un embarazo, cosa que le ocurre a la mayoría".

Entiende, sin embargo, que "la sociedad, por otro lado, siempre piensa de forma polarizada". Al Adib explica que "si sale el cuerpo estupendo de una mujer, unos la critican porque parece que fomenta que otras se frustren, otros critican que es rica, al final genera también muchas envidias". A su juicio, "Cristina Pedroche no ha hecho nada del otro jueves, pero ver un cuerpo tan espectacular tras unas semanas del embarazo levanta opiniones de todo tipo. Creo que sobran los juicios de valor en este caso".

Al Adib (ginecóloga): "Hay personas con sobrepeso con hábitos saludables"

Sin embargo, esta ginecóloga también pone de manifiesto a nuestro medio que las reacciones a lo de Pedroche "son muestras de las heridas que tenemos las mujeres de ese histórico porque nuestro cuerpo ha sido juzgado una y otra vez".

Pero Al Adib recuerda también que "hay personas con sobrepeso con hábitos saludables" y que no todo el mundo, aunque quiera y lo intente, puede tener un cuerpo perfecto "al que no hay por qué aspirar".

Aconseja la ginecóloga fomentar los autocuidados que cada una pueda hacer y aceptar lo que no puedes cambiar, porque "la genética es la que es, por mucho que hagas no te van a crecer las piernas dos metros". Recuerda que hay personas con "tendencia a acumular grasa en una parte de tu cuerpo y no pasa nada" y, sobre todo, recomienda "quererte tal como eres".

Meritocracia

Por su parte, para la politóloga Cristina Monge, "Yo creo que todo esto da para hacer una crítica a la meritocracia". Según explica a Público, "es como si a base de gimnasio todo fuera posible... ni de coña! para empezar, tiene que ser posible el gimnasio, haber practicado deporte toda la vida, haber podido hacerlo".

En sus redes sociales, Monge ha aclarado también, con respecto a la imagen de la presentadora: "Y una vida dedicada al cuerpo, y tiempo para ello, y medios para financiarlo, y un entorno que lo haga posible …efectivamente, la magia no existe. El esfuerzo, sin todo lo demás, tampoco. Quienes no hayáis tenido hijos sabed que este es un caso excepcional. Y no pasa nada".

