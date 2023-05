Los tuiteros alucinan con la técnica recomendada por Cristina Pedroche para dar a luz: el "hipnoparto"

"El hipnoparto": así se llama la técnica de la que ha hablado Cristina Pedroche este miércoles en el programa Zapeando. Al parecer se trata de una preparación mental para tener un "parto positivo".

Según ha explicado Pedroche, "nadie te hipnotiza, es controlar tu respiración y hacer mucha meditación". "No puedes hablar en negativo, sino todo el rato en positivo", ha asegurado.

Además ha apuntado que para ella "no son contracciones" lo que va a tener, sino "olas uterinas".

En las redes, los tuiteros han alucinado, no tanto con la técnica sino con el nombre. Y es que eso de "hipnoparto" era difícil que pasara desapercibido en las redes.

Eso sí, se llame como se llame, si la sugestión le hace más llevadero el parto, a tope con ello.

Ojalá consiga que no le duelan… las contracciones son como si te fueras a partir en dos. Si lo consigue, ole por ella!

Las reacciones, aún continúan.

Bueno es una técnica que hay a gente que le funciona, a mi me vino bien para estar tranquila e ir positiva al momento del parto. Me ayudo a tener menos miedo… Pero vamos epidural con 1cm de dilatación no digo más (y tan orgullosa) 😂

