Las contradicciones de la consellera de emergencias que han hecho recordar las palabras de Oltra: "Más peligrosos por incompetentes que por corruptos"

Publicado el 08 de noviembre del 2024

¿Por qué no se emitió antes la alerta a los móviles de la población y cuál fue el motivo por el que no se solicitaran las ayudas más rápido? ¿Dónde estaba Carlos Mazón y por qué no se incorporó antes a la reunión del centro de emergencias? Respuestas que serían clave para entender qué pudo fallar en la previsión y la reacción a la catástrofe que parecen fáciles de explicar pero que se están convirtiendo en un misterio por las contradicciones y mentiras en las explicaciones de la consellera responsable del departamento de Emergencias, Salomé Pradas, y del president Carlos Mazón.

Las mentiras de Carlos Mazón y Salomé Pradas estos días me recuerdan a un día que jugando al mentiroso (el juego de cartas), un amigo echó sobre la mesa "cinco cuatros" y solo estábamos jugando con una baraja. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) November 8, 2024

Atención a la secuencia porque es de no creérsela. Primero Pradas afirmó que hasta las 20 horas no supo de la existencia del sistema de avisos masivos, que ya sería de auténtica traca siendo la máxima responsable de emergencias del País Valencià.

Que la consellera responsable de emergencias no sepa cómo se informa de una emergencia es algo realmente ACOJONANTE. — Cricri (@buttercri) November 8, 2024

Pero, espera, resulta que en un audio desvelado por la Cadena SER de ese día a las 19.15 se escucha cómo un técnico le explicaba su funcionamiento. Destruida en segundos.

Un audio de la reunión clave de la DANA desmiente a la consellera: a las 19.15 horas ya se debatía el envío de la alerta masiva

La consellera de Interior, Salomé Pradas aseguró que no fue hasta las 20.00 horas cuando supo de la posibilidad de enviar la alerta. pic.twitter.com/8qUOVbSUL9 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 7, 2024

Las contradicciones no acaban aquí. La consellera también negó que la delegada del Gobierno le ofreciese el despliegue de la UME como ella ha explicado. Pero es que TVE la grabó esa mañana… reconociendo que se le había ofrecido el despliegue de la UME.

Por favor parad ya. La Consellera Pradas reconociendo ese mismo día que la UME estaba a disposición. No todo vale. https://t.co/yiJeu97HKY pic.twitter.com/f5nJlUlAAP — Jose Muñoz (@JMLladro) November 7, 2024

Por otro lado sigue la incógnita que no han sabido explicar: ¿dónde estaba Mazón? Un misterio a la altura de la identidad del misterioso M. Rajoy.

Si Mazón estuvo perfectamente informado durante las cinco horas que estuvo desaparecido y el tío no apareció hasta las 19 h, peor me lo pones, Tellado, majo. #lanoche24h — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 7, 2024

En las redes tantos enredos con la verdad han provocado la indignación general. Muchos han coincidido en recordar aquellas palabras de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, cuando dijo en 2016 sobre el PP: "Han sido más peligrosos por incompetentes que por corruptos".

Avisad cuando sea momento de hablar de responsabilidades políticas sin incomodar, por favor. https://t.co/QtoT2EyKrc — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 7, 2024

Ya lo dijo Mónica Oltra: Son más peligrosos por inútiles que por corruptos. pic.twitter.com/nrz65cTHC5 — Euge (@eeugee_) November 7, 2024

Y el líder del PP en Valencia es Incompetencia Summa. pic.twitter.com/gPzWaMItni — Javier Durán (@tortondo) November 8, 2024

Carlos Mazón sigue defendiendo su negligencia e incompetencia con mentiras. — Fernando Garea (@Fgarea) November 7, 2024

Es peor de lo que creíamos cada día. La consellera de Justicia, Salomé Pradas, "no supo" hasta las 8 de la tarde que existía una alerta para enviar a los móviles de los valencianos. Se lo tuvo que decir un técnico, terrible 👇 pic.twitter.com/tJFpdSIOyg — Diego 🌿 (@DiegoRBCA) November 7, 2024

¿Y sigue en su puesto? https://t.co/k64N3grePQ — Andrea Ropero (@andrearopero) November 7, 2024

No sabía que la cámara seguía grabando. ¿Será el final de su carrera? pic.twitter.com/TDCujktsah — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) November 7, 2024

Sesenta y seis mil trescientos once euros con veintiocho céntimos. Responsable de Emergencias: No sabía que se podían enviar emergencias. https://t.co/L4xnoOe3ml pic.twitter.com/8iu214hOXS — Adrián (@Elevenchancee) November 7, 2024

Lo de @rtve desmintiendo a la Consellera es una pillada MONUMENTAL. La Consellera de Mazón había dicho que la Delegada del Gobierno no le ofreció la ayuda de la UME. Mentirosa. pic.twitter.com/hnRq29GGzx — Javi Martínez (@javiporre) November 7, 2024

No olvidemos que el primero en entrar a enfangar fue Alberto Núñez Feijóo cuando se desplazó a València para lanzar insinuaciones sobre la AEMET, que además fueron los primeros que acertaron y advirtieron del riesgo tan grande que existía ese día en València con nada menos que el máximo nivel de alerta.