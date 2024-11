Carles Francino pone las palabras exactas a lo que muchos piensan sobre el papel de Feijóo tras la DANA: "La política de más baja estofa"

La DANA más destructiva del siglo, una cifra de muertos que supera ampliamente el centenar, miles de personas aisladas aún sin asistencia, sin luz y con problemas para conseguir agua y alimentos ¿y qué hace Alberto Núñez Feijóo? Se va hasta la zona para criticar al Gobierno central y sembrar la duda sobre la AEMET. Un papelón que además contrasta con la imagen de unidad que Carlos Mazón y Pedro Sánchez quisieron exhibir.

La actitud de Feijóo, aprovechando la catástrofe para abrir un nuevo frente contra Sánchez, ha provocado todo tipo de reacciones de repulsa, aunque muchos han coincidido en señalar la precisión de las palabras usadas por el presentador de La Ventana de la Cadena Ser, Carles Francino.

"No suelo hacer esto, pero yo lo voy a comentar, con el papel de Alberto Núñez Feijóo en todo este escenario. Me parece una cosa inconcebible lo que ha hecho esta mañana, que es ir a enredar a València en un momento donde todavía se están recogiendo cadáveres, intentando reparar casas… […] Intentar enredar con lo peor de la política", aseguró en su programa de este jueves. Y después añadió: "Yo creo que es un ejemplo de la política de más baja estofa que se puede dar en este país y a la que estamos por desgracia tan acostumbrados".

"Que venga un político a enredar en mitad de los trabajos en una situación de emergencia y en un luto nacional me parece inconcebible", concluyó después.

FEIJOO NO ESTÁ A LA ALTURA Cuando sucede una catástrofe un dirigente político debe ponerse a ayudar y no pedir que le hagan casito. A Almeida le pasó lo mismo con Filomena. No supo gestionar nada. pic.twitter.com/gbNpNgSP95

Yo también , como Francino, me he quedado helada al oír a Feijoo en Valencia.

No se que le pasa a este hombre porque decir las cosas que ha dicho, que además son inciertas, mientras siguen buscándose cadaveres, no tiene un pase.

Hoy este señor ha traspasado todos los límites. https://t.co/Jiaqc8Qazm

— Mercedes gallizo (@GallizoMercedes) October 31, 2024