La absurda crítica de la 'fachosfera' a Irene Montero tras la DANA: "Medio país no sabe sintaxis básica estoy flipando"

El que no se consuela es porque no quiere y el miembro de la fachosfera que no encuentra un motivo para culpar a alguien de Podemos de la caída del Imperio romano es porque no le he echado imaginación suficiente.

Seguimos impactados con la magnitud de la catastrófica DANA que ha dejado al menos 158 muertos, la mayoría de ellos en València. Tras la tragedia, la gestión de Carlos Mazón empieza a estar en entredicho, por los múltiples avisos que desoyó antes de alertar a la población, aunque Feijóo ha salido en su defensa y ha criticado al Gobierno central y ha cuestionado las previsiones de la AEMET.

Pero cuando creíamos que nada nos podía sorprender, la fachosfera ha salido a criticar… efectivamente a Irene Montero. Como lo oyen.

La eurodiputada y exministra de Igualdad publicó un tuit y algunos, que parece que se perdieron alguna lección de Lengua Castellana, han encontrado una excusa para cargar contra ella.

Montero escribió: "La urgencia es salvar vidas, acompañar a las personas afectadas y arropar a los seres queridos de las fallecidas". La interpretación que algunos hacen es que solo hablaba de las "fallecidas", pero como antes habló de "personas" ese femenino se refiere a "personas fallecidas". No hay mucho más, amics.

Entre los indignados está el futbolista Jaume Costa del Albacete Balompié, que ha dicho en la Cadena COPE: "Y los fallecidos, ¿qué? Sinvergüenza". Al menos unos segundos antes fue sincero y dejó clara su ideología política cuando dijo eso de: "No soy ni de izquierdas ni de derechas".

Solo tenían que saber leer, pero, ey, igual estamos pidiendo demasiado.

Di que en el colegio no te enseñaron la concordancia entre genero y número, sin decir que en el colegio no te enseñaron la concordancia entre género y número.

O igual es que eres tan facha que se te ha olvidado.

Igualmente en otras ocasiones es muy curioso ver cómo cuando alguien decide utilizar el femenino como genérico, como forma de significarse política y socialmente a favor del feminismo, algunos montan en cólera, cuando las mujeres llevan toda la vida viéndose incluidas en el genérico masculino. Una experta en lenguaje inclusivo lo explicó a la perfección en este vídeo: "De ahí viene la intuición femenina".