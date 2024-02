Los forenses desmontan el argumento de Alves sobre el alcohol: "Sabía lo que estaba sucediendo"

Las dos psicólogas forenses contratadas en calidad de peritos por la propia defensa del futbolista Dani Alves han desmontado los argumentos del futbolista sobre el consumo de alcohol como atenuante en la agresión sexual por la que se le acusa. "Sabía lo que estaba sucediendo aunque estuviera ebrio", han dicho.

Las dos forenses han recalcado que, tras sus investigaciones y análisis, han podido corroborar que hay "evidencias" de que en la noche de la agresión Alves había consumido alcohol. Para ello, han hecho referencia a un ticket del restaurante donde cenó aquella noche con varios amigos, en el que constata el cobro de vino y whisky. También han comprobado que el futbolista bebió alcohol a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton donde el futbolista cometió la agresión.

No en vano, las dos psicólogas han dejado claro que a través de ese ticket no se puede saber "la cantidad concreta que tomó, porque no hay prueba de alcoholemia" y compartió mesa con tres personas más, y tampoco pueden aclarar cuánto bebió en la discoteca porque solo está grabado el momento en que le rellenan la copa.

En su relato, argumentan que "se relacionaba con personas que no conocía y abrazaba, que es ilógico en él, había descoordinación motora, parece como que se caiga", han relatado sobre las imágenes, y han asegurado que Alves no es una persona habituada a tomar alcohol.

La defensa del jugador trata de demostrar que Alves estaba ebrio para conseguir un atenuante en una posible condena. No obstante, a las preguntas de la abogada de la acusación popular, las forenses han desmontado parte de la estrategia. "Claro que podía distinguir el bien del mal, porque no tenía alteración de la realidad", han dicho, para dejar claro que el jugador tan sólo tenía "las capacidades cognitivas levemente afectadas"