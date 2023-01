La Guardia Civil detiene a un hombre por intentar matar a su pareja con un arma blanca en Cieza (Murcia)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 66 años en la localidad murciana de Cieza por intentar matar a su pareja con un arma blanca mientras estaba en el dormitorio de su vivienda. Según han informado fuentes próximas a la investigación, la agresión tuvo lugar pasadas las tres de la madrugada de este lunes y la víctima ha resultado herida gravemente en la cara, el cuello y la boca. Ha sido ingresada en el hospital Lorenzo Guirao, aunque se encuentra fuera de peligro.

El detenido ha relatado a los agentes que quería acabar con la vida de su pareja y luego suicidarse, pero no lo logró gracias a la intervención de un vecino. Actualmente se encuentra prestando declaración ante la Guardia Civil y ha sido acusado de tentativa de homicidio en el ámbito de violencia de género.

La hija del detenido, Celia C., se ha acercado esta mañana al domicilio que su padre compartía con la víctima y ha afirmado que ha intentado hablar con él, pero no ha podido debido a que se encuentra declarando. "No me han dejado verlo", ha señalado la hija del hombre acusado, quien ha indicado que le han pedido que fuera a casa de su padre a por sus muletas, ya que se rompió la tibia y el peroné durante la agresión.

Este arresto se suma a los producidos durante las primeras 24 horas de 2023. Se han llevado a cabo detenciones por violencia de género en Villanueva de la Serena, Badajoz, donde un hombre ha sido retenido por agredir a su pareja con un arma blanca, y en Villava, Marcilla y Zizur Mayor, Navarra, donde tres hombres han sido arrestado por violencia de género. Además, en Villava, Navarra, se ha producido una detención por quebrantar una orden de alejamiento. En Albacete, un hombre de 35 años ha sido detenido por agredir a su pareja en la vía pública.