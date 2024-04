Inseguridad y miedo en la calle: una mujer denuncia el acoso que sufrió al salir a correr por un parque

La corredora Ángela Cánovas, una influencer de 30 años, hacía su rutina diaria de ejercicio en un parque de su ciudad cuando un hombre empezó a perseguirla y hacerle "comentarios obscenos". Ella, aún asustada y conmocionada, colgó un vídeo en sus redes sociales contando lo ocurrido.

"Ha estado siguiéndome y otra vez se ha puesto ahí a hacer cosas obscenas", explicó entre lágrimas

Normalmente el contenido de esta asesora en cuestiones de vida saludable son recetas, ejercicios deportivos y nuevos hábitos. Sin embargo, esta vez subió un clip que se hizo viral en cuestión de minutos. Cánovas lloraba desconsoladamente porque había sufrido acoso callejero. "Ha estado siguiéndome y otra vez se ha puesto ahí a hacer cosas obscenas", explicó entre lágrimas.

Ángela relató que estaba corriendo a las 11 de la mañana cuando un hombre joven se le cruzó con el monopatín. El individuo se paró y se quedó observando a la deportista detenidamente. "Se me queda mirando y me hace...", dijo la corredora que pasó a representar un gesto sexual. Seña que él le hizo a ella en actitud intimidatoria.

"Me he asustado, claro y me he puesto a llamar a mi hermano con videollamada. Digo, yo qué sé. Me he puesto un poco nerviosa (...) Es que me está temblando la mano", aseguró la creadora de contenido.

Coger el móvil para llamar a alguien cercano es un comportamiento casi automatizado en muchas mujeres para sentirse más seguras ante los acosadores. "Sé que no soy la única a la que le ha pasado, pero, ¿en serio salir a hacer deporte y tener que vivir esto?", publicaba en su cuenta de Instagram. Y sí, lamentablemente no es la única.

Un 78% de las mujeres ha sufrido acoso callejero y de ellas, el 40% no vuelve a pasar por la zona donde ocurrió

De hecho, los datos de acoso a mujeres en el espacio urbano son abrumadores. Un 78% de las mujeres ha sufrido acoso callejero y de ellas, el 40% no vuelve a pasar por la zona donde ocurrió, según explica el estudio de la organización Plan International, (In)seguras en las ciudades. Un informe que cuenta con más de 21.000 entrevistas a mujeres de 22 ciudades alrededor del mundo.

La relación de las mujeres con el espacio urbano está atravesada por la inseguridad. Ellas no tienen garantizado el derecho a caminar sin miedo. Se trata de una realidad que viven en cada vuelta a casa pero también en situaciones como las que relató Ángela Cánovas.

Actitudes como estas han pasado a tipificarse como un delito con la ley del solo sí es sí. Así, quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad" tendrán posibles sanciones recogidas en el artículo 173 del Código Penal.