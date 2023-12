Laia Codina describe ante el juez la presión que sufrió Jenni Hermoso a raíz del beso no consentido de Rubiales

La futbolista Laia Codina ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional las presiones sufridas por su compañera de selección española, Jenni Hermoso, tras el beso no consentido que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales.

La jugadora ha comparecido como testigo por videoconferencia ante el juez que investiga a Rubiales por agresión sexual y coacciones, además de a otros tres miembros de su equipo (Albert Luque, Rubén Rivera y Jorge Vilda) por presionar a Hermoso y a su entorno para que restase importancia de forma pública a la actuación del expresidente.

Laia Codina ha confirmado la versión que aportó Jenni Hermoso el pasado mes de septiembre ante la Fiscalía, cuando denunció el beso no consentido y después aseguró que no se sintió respetada: "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación".

Laia Codina ha sostenido que Hermoso ni quería ni le gustó como actuó el expresidente de la Federación

La central del Arsenal ha sostenido que su compañera Hermoso ni quería ni le gustó que el expresidente de la Federación actuase de aquella forma el pasado 20 de agosto. Aunque ha señalado que nadie le pidió que hablase con ella para tratar de justificar el beso, sí que ha relatado cómo fueron los momentos posteriores a la victoria en el vestuario, cuando la jugadora tuvo que salir a hablar con Rubiales.

Además, según las fuentes, Codina ha dado detalles sobre las presiones que su compañera habría recibido durante el viaje a Ibiza que algunas jugadoras realizaron tras el campeonato.

Codina es la cuarta jugadora de la Selección que comparece ante el juez. Primero lo hicieron sus compañeras Alexia Putellas, Misa Rodríguez e Irene Paredes. El juez escuchará el próximo 2 de enero a la principal perjudicada en la causa: Jenni Hermoso.