Jenni Hermoso asegura que las filtraciones ponen en riesgo su salud y le dice al juez que no se siente segura para declarar

La reciente filtración a la prensa de la declaración de Jenni Hermoso el pasado 6 de septiembre en la Audiencia Nacional ha empujado a la defensa de la jugadora a presentar un escrito al juez que instruye el caso en el que le solicita que "garantice la privacidad de la víctima y se custodien los testimonios y pruebas como procede". Los abogados de Jenni Hermoso afirman que la jugadora "no se siente segura". Sin unas garantías de que no se van a volver a producir esas filtraciones, Jenni Hermoso también "se plantea no volver a declarar" en la Audiencia Nacional.

TMJ, la agencia de representación de la jugadora, también ha emitido un comunicado en el que advierte de que "se han vulnerado los derechos básicos de Jenni Hermoso" al tiempo que "se han sobrepasado los límites". TMJ asegura que con la filtración se expone a la jugadora "ante la opinión pública sin ningún tipo de consentimiento y trasgrediendo sus derechos de protección de datos".

El comunicado de los representantes de Jenni Hermoso añaden: "Estos acontecimientos no solo ponen en riesgo su salud, también pone en riesgo la fiabilidad e independencia del proceso judicial en el que tanto hemos confiado en todo momento".

Mientras avanza el proceso judicial por el beso no consentido de Luis Rubiales, Jenni​ Hermoso rompió esta pasada madrugada su silencio en México, en una entrega de premios.

La delantera de la selección campeona del mundo, aseguró que las jugadoras españolas ganaron "en el campo y fuera de él" para asegurar "un deporte y una sociedad inclusiva" que proteja "a todos" y que el equipo tras su victoria "cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas".

"La noche del 20 de agosto del 2023, al levantar esa Copa junto a mis compañeras, pude sentir las manos de mi padre cuando me llevaba a entrenar, la sonrisa de mi madre viéndome jugar, y la alegría de toda mi familia compartiendo el sueño de una pequeña futbolista que quería ser campeona del mundo", comenzó Jenni Hermoso.

Jenni Hermoso indicó que había jugado al fútbol toda su vida y que en aquella final, pese a sus 33 años, volvió a "ser niña una vez más" y admitió que aún se sigue preguntando qué fue lo que hicieron las jugadoras españolas esa noche.

"Ganamos un título, dimos la vuelta al mundo y nos convertimos en uno de los mejores equipos de la historia; pero en el fondo, logramos algo mucho más humano, más trascendental. No fuimos campeonas para alzar un trofeo que se quedará en las vitrinas, recibir un bono de compensación o salir en miles de portadas que se arrugan con el tiempo. Fuimos campeonas del mundo porque era la única forma que nos quedaba para ser escuchadas, respetadas y valoradas", aseguró.

Añadió que desde el éxito en Sidney habían "pasado muchas cosas", que las jugadoras sacrificaron alegrías y "alguna celebración". "Sin merecerlo sufrimos más de la cuenta en un momento histórico", afirmó Jenni Hermoso.

Jenni Hermoso afirmó, así mismo, que la selección española "cambió la forma de ver el fútbol femenino de muchas personas". "Estoy segura de que millones de niñas alrededor del mundo se han sentido identificadas y protegidas por este grupo de jugadoras valientes, comprometidas y honradas, que en cada paso que han dado siempre han pensado en el futuro de ellas".

"Tengo claro que tenemos una responsabilidad enorme con las nuevas generaciones. Y a todas esas personas que no tienen un altavoz para hacerse escuchar quiero decirles que esta lucha es de todos. Ganamos en el campo y fuera de él para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que ¡Se acabó! Soy Jenni Hermoso, soy jugadora de fútbol y soy esa niña que logró ser campeona del Mundo", concluyó su alocución, fuertemente ovacionada por los asistentes.