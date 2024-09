Más de 20 exempleadas denuncian que sufrieron violencia sexual por parte de Al Fayed, exdueño de Harrods

Cinco mujeres revelaron que el multimillonario Mohamed Al Fayed, expropietario de Harrods fallecido en 2023, las violó mientras trabajaban en los famosos almacenes de lujo en Londres. Según un documental emitido por la cadena británica BBC, el dueño las habría agredido sexualmente cuando todavía estaba al frente de los grandes almacenes.

El documental titulado Al-Fayed: Predator at Harrods revela testimonios de más de 20 exempleadas que señalan a Al Fayed como autor de múltiples abusos sexuales, incluyendo violaciones. Según la BBC, la empresa Harrods, bajo su dirección, no solo no intervino en estas situaciones, sino que ayudó a encubrir las acusaciones de abuso.

Los actuales dueños de Harrods, propiedad de Qatar Investment Authority, han mostrado su "horror" ante las denuncias y se han comprometido a atender las reclamaciones de forma rápida para evitar largos procesos judiciales. En un comunicado, subrayaron que la gestión actual de Harrods es muy diferente a la que existía bajo el control de Al Fayed.

Una de las víctimas relató que fue violada por Al Fayed en su apartamento en Park Lane (Londres). Afirmó que no dio su consentimiento y que solo deseaba que el abuso terminara. También describió al empresario como un "depredador sexual" que utilizaba el miedo para controlar a su personal.

Otra de las mujeres, Gemma, que trabajó como asistente personal de Al Fayed entre 2007 y 2009, detalló su experiencia al programa Today de BBC Radio 4. Relató que fue acosada sexualmente casi de inmediato tras ser contratada y que Al Fayed la violó durante un viaje a París. Explicó que se sentía atrapada en la casa donde ocurrió el abuso, ya que su pasaporte estaba en posesión del magnate y no podía recurrir a la Policía.

"Incluso ahora, estas últimas semanas, tener que revivir todos esos momentos ha devuelto ese miedo. Ahora estoy aterrorizada por alguien que está muerto porque tenía ese poder sobre ti", declaró. Además, la superviviente señaló que le "obligaron'' a hacerse pruebas ginecológicas para conseguir el trabajo y cree que el objetivo era comprobar que no tenía ninguna infección de transmisión sexual.

"El departamento de recursos humanos durante mi proceso de salida había dicho que para poder irme en silencio y rápidamente, necesitaban que destruyera todas mis pruebas. Me ofrecieron un acuerdo, me hicieron destruir mis pruebas y tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad para decir que nunca hablaría de ello", relató Gemma al referirse a las pruebas de los acosos sexuales.

Mohamed Al Fayed se convirtió en una figura destacada en el Reino Unido tras llegar al país en 1974 y adquirir Harrods en 1985. Además, su familia fue ampliamente conocida por la trágica muerte de su hijo Dodi en 1997, quien falleció junto a la Princesa Diana en un accidente de coche en París.