Montero afirma que es "consciente" del dolor de las víctimas y aboga por el pacto en la ley del 'solo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido este miércoles en una entrevista en Telecinco que es "muy consciente del dolor y la indignación de las víctimas y de la sociedad" con "las decisiones judiciales" provocadas tras aplicar la ley del solo sí es sí.

Montero también ha dicho que no contempla "otro escenario que no sea el acuerdo" con el PSOE para reformar la ley del solo sí es sí, que debe mantener el espíritu sobre el consentimiento, aunque ha incidido en que "el problema no es la ley, sino la resistencia a su aplicación".

El PSOE tiene previsto presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificarla, incluyendo un aumento de las penas para los agresores sexuales y sin modificar el artículo referido al consentimiento de la mujer, y está negociando con Unidas Podemos.

La ministra ha reconocido que hay "discrepancias" entre los partidos del Gobierno sobre la ley, pero seguirán negociando para llegar a un acuerdo, en su caso "con el objetivo de proteger el consentimiento" de la mujer, para que siga siendo "el centro", de manera que no se vuelva "al modelo de la intimidación".

"Estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta, pero al consentimiento no", ha dicho, antes de afirmar que no contempla "otro escenario que no sea el acuerdo", a pesar de las "presiones" que, a su juicio, está recibiendo el PSOE por parte de la derecha.

Montero ha incidido en que "el problema no es la ley, sino la resistencia a su aplicación", y ha abogado por una "respuesta unitaria del Gobierno" para proteger tanto al 8 por ciento de las mujeres que denuncian como al 92 % que no lo hace.

"Hay resistencia en la sociedad y en la Justicia, como en el caso del voto particular (de un juez) que vio jolgorio en una violación grupal a una mujer", ha dicho, dejando claro que "la mayoría de los jueces aplica correctamente la ley y no están bajando las penas".

La ministra ha comparado la reticencia actual a esta ley con la que sufrió la ley de violencia de género de 2004.