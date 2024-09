La mujer a la que su marido drogó para que abusaran de ella declara ante el juez: "Violación no es la palabra, es barbarie"

La mujer que fue drogada por su esposo para que otros hombres la agredieran sexualmente mientras estaba inconsciente, ha declarado este jueves en Aviñón (sureste de Francia). La víctima ha expresado su deseo de que el proceso se desarrolle en público para asegurar que toda la verdad salga a la luz y evitar que otras mujeres sufran casos similares de sumisión química.



"Para mí, el daño ya está hecho", ha declarado Gisèle Pélicot en su primera intervención ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse. Ha añadido que ha renunciado a la opción de que el juicio se celebre a puerta cerrada "en nombre de todas esas mujeres que quizás nunca serán reconocidas como víctimas". Según Pélicot, su intención es que, mediante su testimonio, "ninguna mujer tenga que sufrir esta sumisión química".



Los investigadores aseguran que la mujer de 71 años fue agredida sexualmente en numerosas ocasiones entre 2011 y 2020 por 50 hombres que su esposo, Dominique Pélicot, había contactado. Estos hombres abusaron de ella en lo que parecía una especie de voyeurismo, mientras ella permanecía inconsciente debido a los efectos de ansiolíticos administrados por su marido.



Delito de violación agravada

Todo salió a la luz en septiembre de 2020, cuando Dominique Pélicot fue arrestado por los vigilantes de un supermercado en Carpentras, tras ser sorprendido fotografiando bajo la falda de varias mujeres. Al analizar el material informático confiscado, los policías encontraron miles de fotos y vídeos en los que aparecía su esposa inconsciente, mostrando los abusos a los que había sido sometida.



La víctima ha declarado ante el tribunal que "los policías me salvaron la vida al investigar el ordenador del señor P.", refiriéndose a su esposo de toda la vida, con quien actualmente está en proceso de divorcio. "Durante 50 años, siempre apoyé a mi marido" y en ese tiempo "nos mantuvimos unidos", ha afirmado. Después ha añadido que su mundo "se hundió" el 2 de noviembre de 2020, cuando ambos fueron convocados a la comisaría y le mostraron los archivos que habían descubierto.

Pélicot: "No son escenas de sexo, son escenas de violaciones. Hay dos o tres encima de mí y yo estoy inerte"

Pélicot ha señalado que al principio le costó reconocerse, describiéndose a sí misma como "inerte" y "dormida", y que al ver los vídeos se dio cuenta del abuso que había sufrido. "Violación no es la palabra correcta, es barbarie", ha subrayado. "No son escenas de sexo, son escenas de violaciones. Hay dos o tres encima de mí y yo estoy inerte", ha lamentado la víctima antes de insistir en que "me sacrificaron ante el altar del vicio".



También ha criticado la postura de la mayoría de los acusados, quienes alegan no haber sido conscientes de que ella estaba drogada y de la falta de consentimiento por su parte. "Esos hombres me mancillan, se aprovechan de mí. Y ni uno solo se dice que hay algo raro", ha añadido.



Dominique Pélicot y otros 50 hombres, que han sido identificados, están siendo juzgados por el delito de violación agravada, un crimen que conlleva penas de hasta 20 años de prisión.