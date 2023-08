Una oleada de agresiones sexuales preocupa a Francia

París, la Ciudad del Amor y futura sede de los Juegos Olímpicos, indudablemente figura como uno de los destinos turísticos más icónicos del mundo. No obstante, tras su aparente encanto, se perfila una perturbadora realidad: la violencia de género. La capital francesa se ha convertido en el epicentro de una violencia sexual que tiene conmocionado al país.

El pasado lunes una mujer salió de un bar concurrido tras verse con una amiga, cuando un hombre la siguió, la violó, y luego se marchó. Días antes, otra mujer fue violada en su propia habitación mientras dormía, después de que un hombre entrara por la ventana de su casa en la madrugada.

Antes de eso, en pleno julio, uno de los meses más concurridos para el turismo, una joven mexicana de 27 años fue víctima de una brutal agresión sexual cuando fue violada por cinco hombres en el Campo Marte, justo a los pies de la reconocida Torre Eiffel, mientras paseaba durante la noche. Ni estar cerca de uno de los sitios más emblemáticos del mundo, en donde se supone que hay vigilancia las 24 horas del día, la salvó de ser violada una y otra vez por un grupo de jóvenes.

No son casos aislados. Según el medio francés Vie Publique, solo en los meses de junio y julio del año pasado se registraron una treintena de agresiones sexuales. En todo el año, 84.500 personas sufrieron algún tipo de violencia sexual.

La ola de agresiones sexuales ha reabierto los debates sobre la seguridad de las mujeres, especialmente a tan poco tiempo de que comiencen los Juegos Olímpicos. Estos ataques han ocurrido tanto en áreas altamente transitadas y vigiladas como en los propios hogares de las mujeres, lo que ha dejado a la comunidad sintiéndose vulnerable y desprotegida frente a esta alarmante epidemia de violencia.

Los delitos no han sido perpetrados solamente en Francia, sino que es una epidemia que cruza fronteras. Este verano, también en plena época turística, fue violada en grupo una mujer en Mallorca. Ocho jóvenes fueron detenidos por el delito, de origen suizo, alemán y francés, y dos de ellos ya fueron arrestados en Francia. De acuerdo con los investigadores, los agresores no formaban parte del mismo grupo de amigos, sino que esporádicamente, animados por otros participantes, se habían unido a perpetrar la violación grupal, por lo que no existía ningún tipo de relación entre todos ellos.

Uno de los casos más alarmantes del verano se produjo en Cherburgo, una comuna francesa en la región de Normandía, cuando un hombre se coló en la vivienda de una mujer de 29 años, la atacó, violó y torturó brutalmente antes de escapar por donde había entrado.

Al llegar al hospital, las heridas físicas que sostuvo la joven mostraban tales signos de violencia y brutalidad que los médicos que la atendieron tuvieron que recibir atención psicológica, de acuerdo con el medio France Bleu. Las lesiones fueron de tal magnitud que la mujer se encuentra en un coma inducido, debatiéndose entre la vida y la muerte.

En el Ministerio de Igualdad de Género de Francia explican que los casos recientes son tan solo una ínfima parte de un problema mayor. Unas 94.000 mujeres en el país son víctimas de intento de violación cada año, según cifras del 2021, y unas 28.000 son violadas. El Ministerio de Justicia comparte que por cada 1.000 violaciones, solamente 12 violadores son encarcelados.



Número de casos de violación de mujeres registrados por la policía en Francia desde 2016 hasta 2021, por edad de la víctima. — Lucie Jeudy, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes / Statista/2023

Una gráfica publicada por Statista demuestra el incremento en casos de violación en Francia desde el 2016, divididos por el rango de edad de las mujeres violadas. Más de la mitad de los casos son perpetrados contra mujeres menores de edad.