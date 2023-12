Una periodista española denuncia a Gérard Depardieu por agresión sexual

El actor francés Gérard Depardieu ha sido señalado este año por 16 mujeres que le acusan de haber abusado de ellas sexualmente. La periodista española Ruth Baza ha sido la última en hacer públicas las violencias que sufrió por parte del intérprete, en 1995.

Baza trabajaba para la revista Cinemanía cuando viajó a París para entrevistar a Depardieu. El encuentro duró más de una hora y, justo después, él empezó a besarla en la cara y los labios "con frenesí", además de ponerle la mano en la ingle, según ha declarado este martes la periodista ante la Policía de Torremolinos, en Málaga.

"De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna. No podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca. No sé cuánto duró", ha explicado Baza al diario La Vanguardia.

La periodista asegura que, inmediatamente después de haber sufrido el abuso, habló con el jefe de Cinemanía, quien por aquel entonces era Javier Angulo, pero sin revelarle lo que había ocurrido. "Venía traumatizada", ha confesado el exdirector de la revista, que escuchó ya en 1995 cómo Baza calificaba de "maltrato" y de "muy desagradable" lo vivido.

Sin embargo, ha sido ahora cuando la periodista ha denunciado lo ocurrido hace casi 30 años, ya que en abril empezó a ver cómo otras mujeres se posicionaban contra Depardieu por haber sufrido violencia sexual por su parte.

Denuncias contra el actor

La actriz Emmanuelle Debever criticó en 2019 el comportamiento que el intérprete había tenido con ella cuando grabaron juntos la película Danton, una producción de 1982 dirigida por Andrezj Wajda: "el monstruo sagrado [del cine] se permitió muchas cosas durante el rodaje", escribió la actriz en Facebook.

De esta forma, se convirtió en la primera mujer en denunciar públicamente a Depardieu y, ahora, la Policía investiga la relación que estos abusos sexuales podrían haber tenido con su muerte, el pasado 7 de diciembre, después de haberse arrojado al río Sena el 29 de noviembre.

La Justicia imputó en diciembre de 2020 al actor por varias violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould, quien le había denunciado en 2018 y conseguido que el caso se reabriera tras haberse cerrado en 2019.

En lo que va de 2023, alrededor de 16 mujeres han hablado para denunciar situaciones similares y ya son cuatro las que has traspaso su denuncia a los tribunales. Además, a principios de diciembre se difundió un vídeo que forma parte de un documental no estrenado, dirigido por Yann Moix, en el que Depardieu hace numerosos comentarios sexistas.

Pocos días después de que saliesen a la luz las imágenes, la ministra de Cultura de Francia, Rima Abdul Malak, anunció que se estudiaría la retirada del intérprete de la Legión de Honor, máxima distinción francesa, que le fue otorgada en 1996.