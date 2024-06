La queja de una mujer a la que no dejaron hacer toples: "Había hombres con más tetas que yo y no las llevaban tapadas"

El Defensor del Pueblo ha dado la razón a una usuaria de las piscinas municipales de Lardero, La Rioja, casi un año después de que esta presentara una reclamación por no poder hacer toples en las instalaciones municipales. La historia comenzó en julio de 2023, cuando la mujer decidió oponerse a lo que consideraba una normativa discriminatoria.

"Nunca utilizo sujetador, no lo necesito, me parece tremendo tener que ponerme la parte de arriba de un bikini sólo por ser mujer y que se considere que mis pezones tienen que estar ocultos a los ojos de la sociedad", escribió en una carta dirigida al Ayuntamiento de Lardero, recogida por el diario La Rioja.

El incidente ocurrió el 22 de julio del año pasado cuando la mujer llegó a las piscinas municipales de Lardero acompañada de su pareja, su hijo pequeño y varias familias amigas. Después de ponerse los bañadores, se sumergieron en el agua. Todo iba bien hasta que un socorrista se le acercó y "muy educadamente" le informó que no podía hacer toples en la piscina. Ante su pregunta sobre el motivo, el socorrista admitió desconocer la normativa específica, alegando que su jefe le había indicado comunicarle la prohibición.

La mujer, buscando claridad, habló con el jefe de los socorristas, quien también desconocía en qué normativa estaba escrita la prohibición. Pese a ello, le reiteró que no podía hacer toples. El asunto escaló cuando, tras la comida, un tercer socorrista se aproximó a ella "con muy malos modales", diciéndole que no iba a permitir que se metiera en el agua en toples y que estaba prohibido. La mujer, una vez más, preguntó dónde estaba escrita tal prohibición, y nuevamente no obtuvo respuesta.

"Le dije que algo tan discriminatorio no podía estar escrito y que en la piscina había hombres con más tetas que yo y no las llevaban tapadas, aunque el tamaño de las tetas no tendría que ser relevante", declaró. La respuesta del socorrista fue que "los cuerpos eran diferentes y que yo tenía que taparme".

La insistencia de la mujer por obtener una respuesta la llevó a solicitar una hoja de reclamación dirigida al Gobierno de La Rioja. Paralelamente, contactó con el Ayuntamiento de Lardero para conocer la normativa que supuestamente prohibía el toples. Habló con una concejala del Consistorio, pero al parecer nunca recibió la respuesta prometida. "Aún no he recibido su llamada así que os mando este mail porque no quiero que un caso de esta gravedad quede en el olvido", expresó en su carta.