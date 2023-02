La rapera catalana Miss Raisa: "Que me digan qué puedo hacer y qué no por ser mujer y musulmana es ridículo"

Imane Raissali, más conocida como Miss Raisa, es rapera, catalana, musulmana, feminista y antirracista. Con más de medio millón de seguidores en TikTok y 65.000 en Instagram, el éxito cultivado por las letras reivindicativas de Raissali (Tánger, 1996) la ha catapultado como un icono de la generación Z y también como referente de niños y jóvenes con pasado migrante.

Raissali llegó a Barcelona con ocho años desde Marruecos, y ahora publica Porque me da la gana. Una vida contra los prejuicios (Lunwerg Editores), un libro en el que relata su vida desde ese momento, el inicio de su carrera musical y el sufrimiento que le ha supuesto el ciberacoso que sufre desde hace tiempo.

Y es que la gran difusión que tiene en las redes sociales la ha hecho blanco de numerosos haters. Las amenazas de muerte que recibió a raíz de la publicación de un vídeo en el que defendía los derechos LGTBI le obligaron a llevar vigilancia policial y, posteriormente, la Policía detuvo al hombre que la había señalado. "Yo sólo quiero vivir mi vida tranquilamente, sin ser juzgada y criticada simplemente por existir", explica en conversación telefónica con Público.

La Barceloneta y un racismo omnipresente

Los inicios en el barrio de la Barceloneta con ocho años dieron el pistoletazo de salida a un racismo omnipresente y la sensación de ser "inmigrante" allá donde fuera. Con esto comienza el libro, que ha sido "emocionalmente complicado" de escribir pero también "gratificante". Raissali reconoce que quería contar sus vivencias "con sinceridad y no desde la rabia". "Ha sido un ejercicio de autoaceptación", explica.

"No encontraba a personas que se dedicaran al arte, el cine o la música con quien me sintiera identificada"

Empezar de cero en Barcelona supuso un terremoto para su vida como niña, y reclama que no se vea a los niños como migrantes porque es algo que ellos no eligen. "Siempre he echado de menos más acompañamiento", afirma la cantante. La creación de la propia identidad, así como el aprendizaje de las nuevas lenguas y costumbres, hacen que el proceso de adaptación a estas edades sea difícil, pero con más apoyo Raissali cree que también podría disfrutarse.

La falta de referentes mientras crecía fue una de las cosas que más echó en falta. "Me sentía bastante sola, no encontraba a personas que se dedicaran al arte, el cine o la música con quien me sintiera identificada", apunta. Es una sensación similar a la que explicaba la ilustradora Rocío Quillahuaman en una entrevista con Público con motivo de la publicación de su libro Marrón, también sobre su llegada a Barcelona desde Lima, cuando tenía once años.

Poco a poco, esto está cambiando y tanto Quillahuaman como Raissali se han convertido en referentes para muchos jóvenes. "Yo no lo he decidido, pero por el trabajo que hago lo he acabado siendo. Solo escogiendo vivir la vida que realmente quieres puedes inspirar a muchas personas", afirma la rapera.

El rap, una forma de reivindicarse

En 2019 empezó a dedicarse a la música, aunque había compuesto las primeras letras de rap siendo tan sólo una adolescente. No creas que las cosas siempre te irán bien. / Habrá gente estúpida que querrá verte caer. / Otras personas desean verte al cien por cien. / Lo más difícil es saber quién es quién. Son algunas de las rimas de la canción Una niña, de 2020.

"El rap me ha abierto la puerta al mundo de la música, es un estilo muy reivindicativo que necesitaba en esa fase", reflexiona la cantante. Ahora se encuentra en un momento distinto, buscando la "experimentación" y hallando nuevos caminos musicales.

A través de la carrera musical ganó mucha influencia en las redes, lo que le condujo a ganar el premio TikTok de Diversidad e Inclusión (2021). Pero también dio paso a un ciberacoso muy agresivo al que cada vez más mujeres se encuentran expuestas.

Siendo mujer, musulmana y feminista empezó a recibir comentarios de haters de todos lados. Pero lo peor llegó cuando, a raíz de un vídeo en el que defendía los derechos LGTBI, recibió amenazas de muerte de un usuario. "Es la peor etapa que he pasado en las redes. Día sí, día también, recibía insultos, críticas y amenazas".

"Día sí, día también, recibía insultos, críticas y amenazas"

Lo denunció, los Mossos le pusieron vigilancia y al poco identificaron y detuvieron al agresor. Más o menos coincidió con el momento en el que decidió quitarse el velo, que llevaba desde los doce años, y lo explicó también en las redes. Una decisión que llevaba tiempo meditando, así como la explicación, y que le generó aún más críticas. "Eso encendió aún más la llama del hate. Yo solo pido respeto. Que la gente me diga qué puedo hacer y qué no, de qué puedo hablar, por mi condición de mujer y musulmana me parece ridículo".

Poco a poco, ha ido superando la sensación de "nervios y miedo" que le generó todo, aunque reconoce que todavía convive con ella a veces. "Hay días que estoy más tranquila, pero otros que entro en las redes y el día se vuelve gris", apunta. Para ella, lo importante es el "refugio" que encuentra en su familia y el apoyo emocional que le da. "En mi mente estoy tranquila, al final tampoco puedo gustar a todo el mundo", añade.

La presión de los demás le ha marcado a lo largo de la vida, no sólo en estos episodios de acoso, sino también en otros como su matrimonio. Raissali tenía tan sólo 19 años y no quería casarse, pero su familia le escogió un pretendiente, un episodio que cuenta también en su libro. De esa etapa oscura nació su hija, que le devolvió la energía para salir de esa situación y reanudar los estudios y el control de su vida. "A mí lo que me preocupa es mi futuro y el de mi familia, ya no me preocupa la opinión de nadie. Ni mi vida ni mi libertad depende de absolutamente nadie", sostiene.

La rapera apunta a que conoce a muchos influencers con problemas de acoso digital y reclama que se dediquen más recursos a perseguir a quienes están detrás de ello. "Que sean amenazas no significa que sea menos real, puede ser tu vecino".

Raissali nunca se ha arrepentido de haber publicado la primera canción, la que le dio a conocer, pero sí ha aprendido a gestionar mejor las redes y encontrar un "equilibrio" para que no le afecte tanto lo que ocurre en ellas. ¿Lo que le gustaría que todo el mundo entendiera una vez leído su libro? "Que pese a haber pasado por situaciones muy complicadas, siempre se puede crecer, aprender y evolucionar. Para seguir adelante".