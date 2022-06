La antropóloga Rita Segato debatirá sobre las violencias machistas en los 'Diálogos Feministas'

La antropóloga y feminista argentina Rita Segato participará el próximo jueves en los Diálogos Feministas organizados por María Eugenia Rodríguez Palop y el Espacio Feminista de la Fundación Espacio Público.

La sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes (Madrid) acogerá una charla sobre las violencias machistas, que también contará con la presencia de la magistrada Lucía Avilés, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. El acto será moderado por la propia María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III.

Profesora emérita de la Universidad de Brasilia, Rita Segato es una de las grandes intelectuales feministas de la actualidad. Sus trabajos han versado sobre la colonialidad del poder y la violencia de género. Entre sus libros, destacan Las estructuras elementales de la violencia, La guerra contra las mujeres, La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y Contra-pedagogías de la crueldad, donde aborda la masculinidad, el género, la violencia y la colonialidad.

Sus compañeras de mesa también se han significado por su militancia feminista. La otra ponente, Lucía Avilés, es una experta en violencia de género, con una praxis judicial comprometida socialmente. Asimismo, la moderadora, María Eugenia Rodríguez Palop, se ha significado en la lucha por los derechos de las mujeres y ejerce como vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento Europeo.

Rita Segato, Lucía Avilés y María Eugenia Rodríguez Palop participarán en los 'Diálogos Feministas'. — Fundación Espacio Público

El evento, organizado por el Espacio Feminista de la Fundación Espacio Público junto a The Left in the European Parliament (el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea), tendrá lugar a las 19.30 horas del 30 de julio en el Círculo de Bellas Artes. La entrada es libre hasta completar aforo, aunque será retransmitida en streaming a través de Público.