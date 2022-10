Así es el texto machista que escribió Pablo Casado en el colegio mayor donde jóvenes proclaman insultos misóginos

Pablo Casado fue residente del Colegio Mayor Elías Ahuja, el centro en el que un centenar de estudiantes ha proclamado insultos y gritos machistas contra las alumnas del colegio femenino Santa Mónica. El machismo parece la tónica habitual en los comportamientos de los jóvenes que viven en el centro.

Cuando llega el arranque del curso escolar, los estudiantes inician las novatadas. Una de ellas es entonar proclamas misóginas desde las ventanas del edificio. Una práctica que los veteranos enseñan a los alumnos de nuevo ingreso y que deben replicar año tras año. No es la única polémica que rodea al centro exclusivamente masculino, también hay vídeos que muestran a los colegiales efectuando cánticos acompañados de lemas fascistas y el saludo nazi.

Este clima machista y misógino no es ajeno al exlíder del PP cuando estuvo instalado el colegio. Durante su estancia escribió un artículo en la revista El buho, que pertenece al colegio, llamado "Lupus Ahujus", tal y como recogió La Marea. Casado recoge en una serie de apartados la "peculiaridad y originalidad" de los residentes del colegio mayor, a los que define como "una especie bastante evolucionada, con una masa craneoencefálica muy superior a la de otras manadas colindantes".

El artículo comienza a verter ideas machistas y misóginas

"El lobo ahújo es una de las especies ibéricas con mayor desarrollo cerebral, lo que le permite compatibilizar el enriquecimiento y actividad mental diurna con la vorágine sabática, correrías y desmesuras con las que disfruta en sus cacerías al anochecer", escribe el antiguo dirigente del PP. En el texto dice "que el lupus ahujus habita en una comunidad de algo menos de dos centenares de miembros, todos ellos machos ibéricos, bien organizada y disciplinada, con una envidiable relación de respeto y cooperación mutua entro sus miembros".

Sin embargo, el artículo comienza a verter tintes machistas y misóginos cuando menciona que "el 'lupus ahujus' se convierte en un animal omnívoro; sin embargo, al entrar a formar parte de la manada, comienzan a aflorar en él instintos de voraz carnívoro para con toda clase de hembras en período fértil". Y añade: "Así se ha convertido en un feroz e infatigable cazador de carne fresca, a diferencia de otras manadas rivales que, ante la falta de habilidad y destreza en la caza, se ha visto abocadas a un régimen alimenticio estrictamente vegetariano".

En otro de los apartados, Casado indica que si los estudiantes cuando salen los fines de semana no consiguen acostarse con una chica, pueden ir a por otras más jóvenes, a las que define como "madriguera felina de mininos". "Dependiendo del éxito obtenido se desplazan a otras zonas de bosques o pastos para regresar al amanecer a su madriguera. Siempre les queda el recurso de una conocida madriguera felina de mininos ('cats', según Darwin) donde la caza está sobradamente asegurada para los lobos que no han tenido mucha suerte y no se quieren ir al catre sin saciar su hambre de carne fresca", sentencia el expresidente del PP.