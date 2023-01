El Viogén, una herramienta necesaria pero insuficiente para poner fin a los asesinatos por violencia de género

El asesinato de cuatro mujeres por violencia machista en sólo 24 horas ha vuelto a disparar las alarmas sobre estos asesinatos y la necesidad de incrementar y mejorar la medidas para detectarlos y prevenirlos. En al menos dos de los asesinatos, los hombres estaban ya registrados en el sistema Viogén de previsión del riesgo policial sobre estas violencias. En uno de los casos, el de la mujer asesinada en Tenerife, el individuo había sido detenido el pasado 28 de diciembre por denuncias de la mujer al registrarse un "riesgo alto" en esta herramienta diseñada para prevenir los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Sin embargo dos días más tarde, el 30 de diciembre, el juzgado procedió al sobreseimiento provisional, sin establecer ningún tipo de medida preventiva ni orden alejamiento.

El 7 de enero, un día antes de que la asesinara, la valoración policial del riesgo se disminuyó a medio. Un día mas tarde la asesinó con un arma blanca. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este lunes en rueda de prensa que la decisión de bajar el riesgo a medio con especial relevancia se tomó después de que la víctima se negara a ratificar su denuncia en sede judicial, algo que es absolutamente habitual en este tipo de casos por el terror que las víctimas tienen a ser represaliadas por sus parejas. Miedo a que las agredan a ellas o a sus hijos e hijas. Está sobradamente documentado, pero, sin embargo, los jueces y juezas siguen respondiendo a la negativa de prestar testimonio de las víctimas reduciendo el "nivel de riesgo" de las mismas. Fuentes policiales afirmaron que en lugar calificar la situación como riesgo bajo se decidió mantener un riesgo medio con relevancia que obliga a las Fuerzas de Seguridad del Estado a mantener un contacto más permanente con la víctima, aunque sin medidas especiales como el alejamiento.

En el caso de una mujer de 46 años asesinada de un disparo por su pareja también este domingo en Cádiz, el agresor estaba incluido en Viogén, por haber maltratado a una pareja anterior.

Tal como han avanzado fuentes oficiales, una de las cuatro mujeres asesinadas en un plazo de apenas 24 horas no entrará en las estadísticas de violencia de género porque no tenía relación de pareja con su agresor.

Estos cuatro nuevos casos en tan breve período de tiempo vienen a sumarse a los que se conocieron en el mes de diciembre, uno de los más negros desde que hay estadísticas oficiales por este tipo de violencias, cuando se confirmaron 11 asesinatos en un solo mes y otro que sigue en investigación, una cifra que sólo se había producido en un mismo mes en diciembre de 2008, desde que existen estadísticas sobre estos crímenes (2003).

La cantidad de crímenes machistas en diciembre ya espolearon a las autoridades a convocar el primer comité de crisis sobre estas violencias a finales de diciembre pasado y, tal como han anunciado fuentes de Igualdad y de Interior, a hacer una valoración de los fallos y las posibles mejoras del sistema de protección de las mujeres. Sin embargo, aún son pocas las medidas concretas que están sobre la mesa.

Este lunes, el titular de Interior afirmó que se está trabajando en mejoras en el sistema Viogén, así como en otras áreas como la posibilidad de avisar a las mujeres que están en relaciones con hombres que estén o hayan estado en esta herramienta por denuncias de parejas anteriores. A este respecto, Grande-Marlaska anunció que ya tiene encima de su mesa el informe pedido a la Fiscalía General del Estado sobre esta posibilidad y que "será estudiada con la mayor celeridad". Se trata, tal como anunció, de evaluar la posible colisión con el derecho a la propia intimidad. El responsable de Interior no explicó en qué sentido va la directiva recibida desde la Fiscalía, pero dijo que ya estaba en manos de la Abogacía del Estado.

El amplio número de mujeres que a pesar de haber denunciado la violencia que padecían han acabado siendo asesinadas por sus parejas o exparejas es alarmante. Desde que existen datos sobre estos crímenes (2003), el número de mujeres asesinadas que habían denunciado se movía en una franja de más menos el 20%. En diciembre pasado, sin embargo, la mitad de las víctimas asesinadas habían denunciado la violencia que padecían. De los cuatro asesinatos conocidos este enero (todos entre el domingo y el lunes), en la mitad de los casos los hombres habían sido denunciados en algún momento por violencia de género y constaban en el sistema Viogén, aunque los casos estuvieran inactivos.

¿Qué es Viogén y cómo funciona?

Viogén es un programa informático que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil) para valorar el riesgo de reincidencia de la violencia de género. Es decir, la posibilidad de que un hombre pueda volver a agredir a su pareja o expareja. Se trata de una herramienta puesta en marcha en 2007 por la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior tras la aprobación de la ley contra la violencia de género de 2004.

La valoración se hace tras un cuestionario estructurado de varias preguntas a la víctima, que dan como resultado una valoración del riesgo. Una vez realizada, ésta se pasa a un juez, que será el responsable de imponer medidas o valorar la necesidad de imponer una orden de alejamiento o medidas adicionales. Es decir, que todo el análisis se fundamenta en las respuestas de mujeres que viven en una situación de dominio y amenaza a su integridad física y moral, y a la de sus hijos e hijas. Estas respuestas a preguntas estandarizadas son las que utiliza el juzgado para determinar el nivel de riesgo y, por ende, qué medidas han de adoptarse para protegerlas a ellas y a los menores.

Según este cuestionario a la mujer, Viogén puede arrojar una valoración del riesgo que va de no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Según esta valoración, una vez ratificada por un juez, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un protocolo de protección de las víctimas que van desde alguna llamada esporádica para hacer seguimiento, hasta una vigilancia constante a la mujer de 24 horas. A fecha de 31 de diciembre habían activos en esta herramienta cerca de 75.000 casos (74.656), de los cuales 12 tenían riesgo extremo, 722 riesgo alto y 10.466 riesgo medio (sin incluir a los datos del la Generalitat de Catalunya, que lleva una contabilidad paralela).

¿Por qué no previene los asesinatos a pesar de las denuncias?

Es imposible calcular cuántos casos de asesinatos puede haber evitado esta herramienta. De lo que sí hay constancia, sobre todo dado el elevado número de mujeres que han denunciado recientemente y que han acabado asesinadas, es de que la herramienta no es infalible y que siguen existiendo agujeros.

Tal como explica a Público Antonio Andrés Pueyo, catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona y que participó en distintas fases de su puesta en marcha, "el Viogén es un sistema que sirve para valorar cualquier riesgo de violencia contra la pareja que sea medianamente grave. Todo el mundo piensa que el más grave es el asesinato y que por tanto ese será el mejor evaluado. La paradoja es que no. Porque el asesinato es tan poco frecuente que es prácticamente imposible predecirlo y sobre todo porque solamente denuncian a la policía un 20% de las mujeres que han sido asesinadas, por lo que tenemos un 80% de mujeres que no han denunciado y sobre las cuales el protocolo no puede acertar ni no acertar, porque no tiene conocimiento".

Pueyo explica que Viogén está pensado para la parte media-superior de la pirámide, quitando las muertes. "No es que no quiera predecir las muertes, es que los factores de riesgo del asesinato son extremadamente difíciles de predecir. Hay quien dice que es imposible. Muchos técnicos, como yo, que me ocupo de la investigación, consideramos que es prácticamente imposible predecir un asesinato. A pesar de todo, y gracias a que tenemos el Viogén aplicado durante 15 años, ahora se ha podido hacer un pequeño algoritmo para intentar predecir el asesinato. Pero donde funciona muy bien el Viogen es en la gama de lesiones que van de graves a menos graves", añade.

Tal como afirman fuentes de Interior, la herramienta ha ido evolucionando con el tiempo y no es estática. Por ejemplo, en los últimos años, además de una forma de predecir los asesinatos, incorporó el riesgo de los menores a sufrir violencia por parte de sus padres o las parejas de sus madres. Pero a pesar de estos avances, muchos expertos consideran que necesita ser integrada con otros medios y compartir más información de otros organismos. Un ejemplo es la petición de que las mujeres puedan ser informadas que su actual pareja figura dentro de la base de Viogén denunciado por otras parejas anteriores y en lo que se está trabajando, tal como afirmó el ministro Grande-Marlaka.

Tras la reunión del comité de emergencia, desde el Ministerio de Igualdad han reclamado la necesidad de reforma del Viogén y una mayor coordinación de las instituciones a la hora de compartir información. "El sistema de Viogén puede ir más allá en el tiempo y recopilar más datos sobre los agresores", afirmó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, quien reconoció que tal vez es hora de incluir en esta herramienta los datos que se albergan en los servicios sociales y no sólo los policiales y del sistema de justicia. Una idea que ya se lanzó el pasado verano, pero que no se llegó a implementar. Rosell afirmó que "es necesario insistir en la tolerancia cero. La solución no es solo judicial. El sistema debe amoldarse a cada víctima".

Se precisa una valoración forense

Por su parte, el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, estima que el Viogén tiene su función y como tal, al igual que ocurre con otras medidas, se puede mejorar. "Pero donde hay más terreno para mejorar la protección es en la valoración forense del riesgo con carácter urgente", es decir, en la guardia "cuando pasan al detenido a disposición judicial. Una valoración del riesgo que se hace por el médico o la médica forense de guardia sobre el agresor y con el protocolo que hicimos en 2011 (después se ha actualizado), ni siquiera se hace en la Unidad Forense de Valoración Integral, ahí se podría hacer más adelante ya sin carácter de urgencia. Lo importante es integrar y coordinar todos los recursos, cada uno con el espacio que le corresponde", afirma a Público.

Una de las cuestiones que se plantean es que los médicos forenses puedan tener acceso a ese tipo de información. "Si yo estoy en un juzgado de guardia y tengo que hacer una valoración del riesgo, es clave saber si esa persona ha cometido más delitos con esa pareja o con otras parejas, porque en este caso, la valoración del riesgo se dispara. Y esto es algo que no sabemos. Si le preguntas si ha tenido alguna denuncia o si ha sido detenido por un caso similar y te dice que no, no hay ningún criterio objetivo si efectivamente ha sido detenida, condenada, cuántas veces, en qué circunstancias. Por lo que creo que si se debería facilitar la integración de todo aquello que esté relacionado con la seguridad y el riesgo que es importante conocer", abunda Lorente.

Más medios y más fondos de Interior

Hace unos días, desde el Ministerio de Igualdad reclamaban más medios personales y más fondos al Ministerio del Interior para la lucha contra la violencia de género. Entre las propuestas que el departamento de Irene Montero quiere debatir con el de Grande-Marlaska, figuran la necesidad de un incremento de recursos y personal para la atención integral a las víctimas de esta violencia, especialmente un refuerzo de "la atención psicológica y la diversificación de recursos para las víctimas más vulnerables". También consideran necesario incrementar las unidades de valoración forense integral o las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial atención a la Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) o los Equipo de Mujer-Menor (EMUME), que pertenece a la Guardia Civil. También han pedido a Interior "extender el sistema Viogén".

En rueda de prensa, sin embargo, Grande-Marlaska ha afirmado este lunes que la herramienta está en constante revisión y cambio y que los medios puestos en marcha por Interior son suficientes. Hizo énfasis en que en los últimos cuatro años su departamento pasó de tener el nº de persona formadas contra la lucha de la violencia machista ha pasndo de los 1.850 en 2018 a más de 2.700 especialistas en 2022, además de una formación generalizada para las unidades como las de seguridad ciudadana, como la formación de las policías locales en su ámbito de cooperación en la protección a las víctimas.

Sin embargo, fuentes policiales llevan tiempo reclamando más efectivos humanos y medios materiales para luchar contra la violencia de género. Así lo ha denunciado en diversas ocasiones el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que este pasado diciembre ha vuelto a recordar la escasez de medios. En Zaragoza, por ejemplo, denuncian que existen 11 policías de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), especializado en violencia de género para la protección de 1.268 mujeres, los casos activos en la actualidad. Esta misma reclamación la han realizado en otras localidades y a nivel nacional.

Para Sonia Vivas, policía que ha estado 14 años de su vida profesional trabajando en unidades contra la violencia machista, faltan medios y recursos. Afirma que durante los años trabajando contra la violencia de género apenas en dos ocasiones ha estado vigilando a una mujer con una patrulla por un riesgo alto o extremo. "Eso no pasa nunca. No todos los riesgos que dan altos tienen una protección personal. Aunque salga elevado el riesgo, lo que te ponen es una medida para que te vayan haciendo un seguimiento por teléfono. Para llegar a medidas de instalar pulseras electrónicas, de teléfonos que avisan, sólo se imponen cuando el riesgo es extremo. Y pocas veces se ese nivel de protección.

"Es una vergüenza. No se puede decir que protegemos a las víctimas, di que las llamas. Que les haces un seguimiento. Pero no digas que la vas a proteger porque la gente se lo cree. Y van a interponer denuncia pensando que le van a dar una protección que no es tal", añade.

Para esta experta, uno de los problemas que sigue teniendo el sistema es que las medidas y la vigilancia se ponen siempre sobre las víctimas, lo que contribuye a revistimizarlas. "Es hora de poner el acento y las medidas sobre el agresor, que es a quién hay que controlar y para eso tenemos hoy en día un montón de aparatos y de tecnología como para saber dónde está la gente en cada momento.

Tal como han afirmado en distintos momentos tanto fuentes de Igualdad como de Justicia, las pulseras y métodos de seguimiento electrónicos son los más eficaces contra la violencia de género. Hasta la fecha, ninguna mujer a la que se le han impuesto este tipo de medidas (se colocan tanto a la víctima como al maltratador para que avisen ante una posible cercanía de éste), ha sido asesinada. A fecha de noviembre de 2022, el número de pulseras activas era de 3.015. Este dato supone un aumento del 16,7% respecto a noviembre 2021. Su instalación la acuerdan los órganos judiciales, y es el Ministerio de Igualdad el que los instala y presta este servicio. El ministerio que dirige Irene Montero está finalizando una licitación para la obtención de otras más de 4.000 parejas de pulseras electrónicas que no solo servirán para las víctimas de violencia de género, sino también para las de violencia sexual, tal como se acordó en la ley del solo sí es sí que entró en vigor el pasado octubre.