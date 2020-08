Los 15 golpes de Álvarez de Toledo contra Casado

La diputada popular por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo se ha despedido este lunes con contundencia, tras conocer su cese como portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso decidida por el presidente de este partido, Pablo Casado.

Álvarez de Toledo ha repartido palabras duras durante 30 minutos contra Casado y el secretario general, Teodoro García Egea. Para ello, ha esgrimido la libertad -"un estraordinario instrumento para la unión- y la necesidad de abrir las bases del PP para un gobierno de concentración y para dar una "batalla cultural" contra el nacionalismo y la izquierda.

Quince contundentes frases como quince golpes ha pronunciado Álvarez de Toledo a las puertas del Congreso de los Diputados. Estas son:

"El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad".

"La libertad no es indisciplina y el pensamiento propio nunca es un ataque a la autoridad. La unidad nace de la deliberación y del debate y no de la imposición".

"Los partidos deben ser organizaciones de personas que trabajan desde su criterio propio. Casado necesita a su lado personas leales y con criterio propio".

"La idiosincrasia personal es compatible con la unidad".

"El ejercicio de la libertad forma parte de la obligación de cualquier persona que se dedica al examen de la realidad y a la política, que es una actividad adulta, seria, que debe ir de la mano del pensamiento crítico".

"Es una decisión que considero perjudicial para el PP y la causa de una España fuerte, adulta, de ciudadanos libres e iguales".

"Un partido político no es un ejército que se pueda dar orden y mando, ni una secta que es una forma de esclavitud… Bajo esa visión sólo prosperan personas que repiten consignas de manual fabricadas por las sedes de los partidos políticos".

"A Casado le preocupaba mi actitud ante la negociación de los presupuestos y ante el pacto con la Justicia".

"La justicia es el último dique de contención que tiene la democracia en este pacto de Sánchez con Podemos y los independentistas. No estoy a favor de un pacto con Sánchez para repartir las sillas de la justicia. Creo en la regeneración de la justicia en sí misma".

"No es ni victoria ni derrota, no voy a entrar en ese tipo de lenguaje deportivo, esta manera binaria no es mi manera de entender la política".

"Agradezco las manifestaciones de apoyo y respeto los silencios".

"Puede que hagan un PP más homogéneo pero no por eso más grande y más fuerte. La homogeneidad lo que hace es limitar, reducir, hacer más pobre".

"La destitución de Gabriel Elorriaga es una invasión de competencias del Grupo Parlamentario. Prácticamente desde el minuto uno el secretario general intentó restringir al mínimo la dirección del grupo parlamentario".

El señor Casado me dejó claro que no le interesa la batalla cultural y para mí sí lo es, profundamente. Por eso he dado la batalla contra el feminismo radical... [y poner] Punto y final a la dictadura y la Guerra Civil como argumentos políticos.

"El PP tiene que ensanchar sus bases sociales y culturales. Y creo que el camino de la batalla cultural permite traer e muchas voces progresistas que empiezan a estar hartas de la espiral identitaria radical".