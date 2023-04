Más de 180 localidades hacen saltar las alarmas del INE por aumentos en el censo antes de las elecciones municipales

La Oficina del Censo Electoral (OCE), organismo que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE), ha alertado de aumentos significativos e injustificados en el censo electoral de 183 municipios. El número de vecinos de estos pueblos se ha incrementado en los últimos meses —justo antes de que este 30 de enero se cerrara el censo electoral para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo— y los ayuntamientos no han respondido al INE o no han justificado el por qué de estos aumentos.

Los candidatos a los comicios en estos 183 municipios pueden solicitar ahora que se impugne el censo electoral. Tienen de plazo del 10 al 17 de abril y después la OCE tendrá que decidir si anula o no los empadronamientos de los nuevos vecinos de ese municipio. Aunque antes de las posibles impugnaciones, ya se está revisando qué ha pasado con estos empadronamientos.

El alcalde de Abengibre explica que la Guardia Civil ha ido al municipio para revisar si los empadronamientos son ciertos o no

Diego Pérez es alcalde de Abengibre (Albacete) por el Partido Popular. Este municipio es uno de los 183 en los que el INE ha encontrado aumentos injustificados. Pérez explica a Público que la Guardia Civil ha estado en el municipio en los últimos días acudiendo a las casas de los nuevos vecinos para revisar si los empadronamientos son ciertos o no. "Están certificando si son adecuados. Como no tenemos policía municipal, se le ha encomendado a la Guardia Civil", explica.

Pérez aclara que no se presenta a la reelección y niega cualquier interés en modificar el censo, pero no se aventura a plantear una hipótesis que explique el porqué del aumento. "Los nuevos empadronados son, en general, gente con familiares aquí o que habían vivido en la población con anterioridad. Pero nos sorprendió el aumento, ya que somos un pueblo muy pequeño. Sabemos quién se ha empadronado, pero no podemos saber el motivo. En otros periodos electorales también se había producido. Aunque quizás este año ha sido más importante", detalla a Público.

Según el censo a 1 de febrero —el que incluye los cambios hasta el 30 de enero y que se utilizará para las elecciones municipales tras sumar a los jóvenes que cumplan 18 años desde febrero hasta las municipales—, Abengibre tiene 697 electores residentes en el municipio. En febrero del año pasado eran 639: un 9,08% menos. Los nuevos vecinos, además, se empadronaron en su mayoría estos últimos meses de diciembre y enero, justo antes de que se cerrara el censo electoral.

Pueblos pequeños

Abengibre no es una excepción. Tiene menos de 1.000 electores, como 157 de los 183 municipios sobre los que ha alertado el INE. Son en su mayoría pueblos pequeños, aunque también hay alguno con más habitantes. El más grande es Ponferrada (León). Al INE le han saltado las alarmas por las altas en el censo de Peñalba de Santiago y de Valdefrancos, dos pedanías de este municipio. El más pequeño es Rello (Soria), que según el censo de febrero cuenta con 20 vecinos mayores de edad. Hace un año tenía 12.



La OCE realiza esta revisión de los censos electorales de los municipios de forma constante, para evitar posibles fraudes. A través de unos cálculos matemáticos analiza el número de altas en el censo cada trimestre y cada semestre y lo compara con la media de los anteriores.

Pero el INE revisa únicamente los municipios y las entidades locales menores que tengan como mucho 2.000 electores. Es decir, no revisaría un posible aumento del censo en Ponferrada u otros municipios grandes, pero sí uno en sus entidades locales menores que tengan 2.000 o menos habitantes. Entre estas entidades se pueden encontrar pedanías, parroquias o aldeas.

En pueblos pequeños un puñado de votos puede ser decisivo para elegir al próximo alcalde

Para ese límite de 2.000 habitantes se tiene en cuenta el CER: censo electoral de españoles residentes en España. Pero no el CERA: censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero. Actualmente en España hay 6.187 municipios que cumplen ese límite y tienen que ser revisados por la OCE. Tres cuartas partes de los 8.131 que hay en todo el país. Un cambio significativo en el censo es mucho más complicado de realizar en municipios más grandes, pero en pueblos pequeños un puñado de votos puede ser decisivo para elegir al próximo alcalde.

El INE ha dado 237 avisos

Las provincias con más municipios que han hecho saltar las alarmas del INE son Burgos, con 67 municipios, León, con 35, Guadalajara, con 17, Cantabria, con 11, y Cuenca, con 10. El Instituto Nacional de Estadística ha dado un total de 237 avisos: 138 directamente sobre el censo electoral de un municipio y 99 sobre entidades locales menores —que pertenecen a 58 municipios distintos—.

En algunos, como Los Altos (Burgos), Los Ausines (Burgos), San Miguel de Aguayo (Cantabria) o Villota del Páramo (Palencia), el INE ha detectado aumentos injustificados tanto en el censo del propio municipio como en el de alguna de sus entidades locales menores. En total hay 183 pueblos que han hecho saltar las alarmas, ya sea por su propio censo, por el de una entidad menor dentro del municipio o por ambas cosas.

Aumentos en el censo de más de un 60%

En Sacanyet (Castelló) en enero de 2022 eran 48 vecinos con derecho a voto. En febrero de 2023 son 94, casi el doble.

Entre los que han hecho saltar las alarmas hay municipios con aumentos muy grandes en los últimos meses. En tres de ellos el incremento desde 2022 ha sido superior al 60%. Son Sacanyet (Castelló), Camarillas (Teruel) y Rello (Soria). En Sacanyet en enero de 2022 tenían 48 vecinos censados con derecho a voto. En febrero de 2023 son ya 94, casi el doble.



También hay algunos casos de municipios en el listado del INE que realmente no han sufrido un incremento del censo electoral en el último año. El caso más flagrante es el de San Adrián del Valle (León). A 1 de febrero cuenta con un censo de 89 electores. De octubre de 2022 a enero de 2023 tenía 87. En enero del año pasado tenía 94.

Otros municipios que aparecen en el listado pero no han visto aumentar su censo electoral lo están porque sí ha sucedido en una entidad local menor dentro de su territorio. No es el caso de San Adrián del Valle.

También hay casos donde ha sucedido lo contrario: municipios que han visto incrementar su censo electoral en los últimos meses, pero no aparecen en el listado del INE. El caso más claro es el de Peralveche (Guadalajara). A 1 de febrero cuenta con 79 vecinos con derecho a voto. Un mes antes tenía 52. El aumento en el municipio desde 2022 ha sido mayor que cualquiera de los pueblos en el listado del INE, con la excepción de Sacanyet, pero Peralveche no consta en la lista.

La OCE explica a Público que no está en el listado porque el Ayuntamiento de Peralveche ha justificado debidamente el aumento en el censo y que los nuevos vecinos efectivamente residen en el pueblo. La oficina asegura que esto, además, ha pasado con más municipios.

20 municipios ni siquiera han contestado al INE

Peralveche contestó a la Oficina del Censo Electoral y esta dio por buenas las explicaciones del ayuntamiento, pero no ha sido así en muchos casos. El INE no ha publicado el listado con los municipios con incrementos significativos, pero que los han justificado. Pero de los 183 que constan con incrementos injustificados han aclarado cuántos les respondieron: 163. Los otros 20 aparecen como injustificados porque ni siquiera contestaron a la OCE para aclarar las subidas en el censo electoral.

La instrucción de la Junta Electoral que regula cómo se tiene que actuar en la revisión del censo electoral establece que cuando la respuesta de un ayuntamiento "sea insatisfactoria", la OCE deberá "motivar sucintamente las causas de dicha insatisfacción". Pero en el listado del INE no se detallan las causas, únicamente se indica que ha habido respuesta de los ayuntamientos "sin resultar justificada".

La lista contiene los municipios donde ha habido incrementos de electores significativos y no justificados "en los seis meses anteriores a la convocatoria" de elecciones, que fue este 4 de abril. La OCE se fija en periodos trimestrales y semestrales y únicamente en las altas netas en el padrón: las personas que se empadronan en ese municipio cuando antes vivían en otro lugar.

No se tiene en cuenta, por tanto, el total de personas inscritas en el censo de cada municipio, que son los datos que son públicos. ¿Por qué? La razón es que las cifras totales del censo no sólo varían según las altas de personas que se empadronan llegadas desde otras poblaciones, sino que se registran también las altas a causa de personas que cumplen la mayoría de edad y las bajas —personas que fallecen o que se mudan a otro municipio o país—.