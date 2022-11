Una de dos

Dice Fernando Garea que la ley 'solo sí es sí' la llevó Irene Montero al Consejo de Ministros, pero que la aprobó e hizo suya todo el Gobierno y que en el Congreso y el Senado la votaron diez partidos que no la enmendaron.



A partir de aquí hay dos posibilidades. Primera posibilidad: la ley 'solo sí es sí' es una chapuza que en realidad beneficia a los violadores. Irene Montero, la magistrada Rosell y todo su equipo son unas cretinas, la parte socialista del gobierno y la ministra de justicia son también cretinos porque no vieron ningún problema, y todos los equipos jurídicos de los partidos que la votaron a favor son igualmente cretinos e incompetentes.

Segunda posibilidad: hay jueces machistas que aplican la ley como les sale de debajo de la toga. A favor de esta segunda posibilidad juega el hecho de que un tribunal, para rebajar la pena de un violador, ha considerado que el padrastro que introdujo su pene en la boca de hijastra de 14 años no abusó de su superioridad… No, claro señorías, no lo hubo…



A favor de esta segunda posibilidad hay otro hecho evidente: contra la ley del 'solo sí es sí' se movilizó toda la derecha judicial después de que un tribunal considerara que la víctima de la manada no fue violada en realidad, y de que uno de los miembros de ese tribunal escribiera incluso que la chica se lo pasó en grande mientras se la metían en la boca y en la vagina los cerdos de la manada.

Pero claro, en el PSOE algunos dicen que a lo mejor hay que revisar la ley y los peri progres, que saben mucho de derecho y que cada día nos enseñan que la justicia informa el funcionamiento de las relaciones internacionales, nos dicen que sí, que la ley tiene errores. Lo de siempre. Qué vergüenza y qué asco.

Lo que vuelve a haber es una derecha judicial golpista, que un día secuestra un sello por llevar la hoz y el martillo y al siguiente defiende a los violadores, además de una derecha mediática con decenas de periodistas corruptos en nómina dispuestos a ganarse el sueldo mintiendo. Y si, además, la cosa sirve para hacer daño a Irene Montero y a Podemos, pues también se apuntan a la verbena la progresía mediática.