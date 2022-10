Podemos acusa al PSOE de retrasar la ley trans y no descarta que reabra el debate de la autodeterminación de género

La ley trans va camino de convertirse de nuevo en un motivo de disputa en el Gobierno de coalición. Aunque parecía que el debate acerca de esta norma estaba cerrado y aunque existe un acuerdo en el seno del Ejecutivo para darle impulso (lo que ha causado incluso tensiones en el seno del feminismo socialista), en Podemos advierten ya de que el PSOE estaría adoptando una actitud que pone en duda el futuro de la ley.

En concreto, este lunes Alejandra Jacinto, portavoz de la formación morada, ha denunciado que los de Pedro Sánchez están forzando el retraso de la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI.

La norma entró en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados el 21 de septiembre, y desde entonces la Mesa de la Cámara Baja (presidida por los socialistas) ha aprobado la ampliación de este plazo de enmiendas hasta en cuatro ocasiones.

Este martes, el órgano de gobierno del Congreso volverá a decidir si amplía de nuevo este trámite y, si lo hace, será la quinta vez que se prorroga. Jacinto ha asegurado que en Podemos están "preocupados" porque se corre el riesgo de que la norma se apruebe antes de que acabe el año, un "compromiso que tenemos con el colectivo trans", ha recordado.

El retraso de la ley no es lo único que preocupa a los de Ione Belarra: en el partido no han descartado que el PSOE pueda querer reabrir el debate sobre la libre determinación de género, uno de los elementos fundamentales de la norma que en su día ya causó enfrentamientos entre el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, y una parte del sector feminista del PSOE (encabezado por Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno).

De hecho, ni siquiera descartan que el Grupo Socialista pueda introducir una enmienda en la norma para tratar de suprimir la autodeterminación de género. "Estamos preocupadas por que el PSOE fuerce el retraso de la ley trans y que no esté aprobada antes de final de año, o que se ponga de nuevo en duda la libre determinación de género", ha insistido la portavoz.