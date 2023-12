Las acusaciones de machismo de la diputada Madaula contra Junts fracturan al partido

Hace una semana, la diputada de Junts en el Parlament Aurora Madaula denunciaba "violencia silenciosa" por parte de compañeros del partido. Fue en el conocido como pleno de las mujeres, con el que la Cámara catalana conmemora el 25-N, día contra las violencias machistas.

"Violencia machista es decir que deberías reírte más para poder progresar en el trabajo. ¿A cuántos hombres se les valora por su sonrisa? Violencia machista es que te menosprecien en el trabajo, no te escuchen o modifiquen una propuesta sin tu opinión", denunció, visiblemente emocionada.

Las acusaciones sorprendieron dentro de la Cámara y después, fuera de los focos, desataron una nueva crisis en un partido acostumbrado a las rencillas entre los sectores que lo conforman. Una semana después, el revuelo del caso es evidente: dos tercios del grupo parlamentario de Junts han firmado un manifiesto en contra de la diputada, que también es vicepresidenta del partido y secretaria segunda de la Mesa del Parlament, la propia presidenta de la Cámara –de Junts– la citó para comunicarle que le había perdido la confianza y la cuestión se ha elevado al comité de garantías de la formación.

Mientras, Madaula ha recibido el apoyo de grupos de mujeres feministas y diputadas de otros partidos, pero no ha hecho declaraciones a los medios.

Pero, ¿qué pasó antes y cómo se ha desatado esta nueva fractura en el partido?

Veto al apoyo a una activista andorrana proaborto

Hay una frase que es clave en el discurso de Madaula, la que denuncia como violencia machista "que te modifiquen una propuesta sin tu opinión".

La propuesta a la que se refería es una declaración de apoyo a la activista andorrana Vanessa Mendoza, que se enfrenta a un juicio por haber defendido el derecho al aborto en Andorra, donde está prohibido. La junta de portavoces tenía previsto aprobarla, pero finalmente el veto de Junts y el PSC lo impidió, algo que tanto ERC, CUP y comuns denunciaron.

Madaula era la representante del partido que había negociado el texto y había dado su apoyo, pero finalmente hubo presiones del partido para modificarlo y acabaron retirando la firma. Junts, y la extinta Convergència, es un aliado histórico del partido que gobierna el país pirinaico con mayoría absoluta, Demòcrates d'Andorra. No quisieron mojarse en una cuestión que consideran polémica.

La CUP lamentó que en octubre sí firmaron una moción donde se apoyaba a las encausadas por este motivo, pero "cuando se ponen nombres y apellidos nos dicen que no, que mejor no hablar de ello".

Fue poco después de la modificación de la propuesta cuando Madaula denunció el menosprecio del grupo en el pleno. Su discurso recibió el apoyo de la presidenta del partido, Laura Borràs. Esto no sorprende ya que la diputada forma parte de su grupo de afines, uno de los sectores del partido.

El comité de garantías deberá analizar la cuestión

Las palabras de Madaula han provocado la reacción del partido. 22 diputados -de un total de 32- firmaron un escrito de queja hacia la diputada y lo elevaron al comité de garantías del partido, que ahora deberá analizar la cuestión. Parte de estos diputados han iniciado también una suerte de campaña en Twitter bajo la frase de que "la discrepancia política nunca puede ser considerada violencia".

Esta semana la presidenta del Parlament, Anna Erra, de Junts, llamó a una reunión a Madaula en la que le transmitió que le había perdido la confianza y le instó a "reflexionar" sobre su continuidad en la Mesa. Se da la situación que Madaula ostenta un cargo del que no puede ser cesada.

La de los diputados no ha sido la única queja que ha recibido el comité, ya que la propia afectada también le remitió su versión, aunque no ha dado más explicaciones en público y ha mantenido un perfil bajo esta semana, sin declaraciones.

La última en sumarse a las quejas al comité de garantías ha sido la sectorial de Feminismos del partido, que pide que se le abra un expediente y acusa a Madaula de hacer un "uso político" del machismo.

La responsable se aparta

Se da la situación que la responsable de este órgano de garantías, la abogada de reconocida trayectoria Magda Oranich, ha anunciado que se apartará de la investigación por las presiones e insultos recibidos por su último informe.

Era el que indagaba en las vejaciones por parte del también diputado Francesc de Dalmases a una periodista a causa de una entrevista a Laura Borràs que no gustó. Oranich ha denunciado insultos de todo tipo en redes, algo que se suma al malestar que expresó ya en su momento por las llamadas "a gritos" de Borràs, a quien Dalmases es muy afín.

"Me he querido apartar de ese nivel tóxico. No voy a intervenir en este tema, quizás tampoco en otros y quizás por tiempo", ha argumentado en una entrevista a TV3 para después añadir que ella se queda "más tranquila y descansada" si no toma parte.

Aun así, ha puesto en duda que modificar un documento político sea violencia machista, y ha cuestionado que el Parlament sea el mejor sitio para hacer pública la denuncia: "A mí esto no me gustó y al grupo parlamentario, tampoco".

Se da la situación que tanto Madaula como Dalmases son parte del núcleo duro de Laura Borràs, líder del partido cuestionada desde hace tiempo por varias polémicas.

Mujeres feministas le dan apoyo

Diputadas de otros partidos, como la presidenta del grupo de los comuns, Jéssica Albiach, han apoyado a Madaula. "Es importante el paso que ha dado. Es importante que las figuras más visibles demos ejemplo y denunciemos públicamente cuando hay violencias machistas, porque las hay en todas partes", dijo.

Albiach también puso en duda el mensaje de Erra, afirmando que "la pérdida de confianza como partido no se puede trasladar a nivel institucional".

"Madaula dijo haber sufrido violencia institucional para defender el derecho al aborto en Andorra. Expreso el apoyo a Madaula", concluyó la diputada.

La diputada también ha cosechado el apoyo de un grupo de mujeres feministas, que han difundido un manifiesto en redes donde exigen "a las instituciones correspondientes que desplieguen todas las medidas necesarias para que esto no siga creando precedentes". El manifiesto sitúa el veto a la propuesta de apoyo a la activista andorrana como el "detonante" de una denuncia por violencias sufridas desde hace tiempo.

Concretamente, el texto sostiene que el grupo modificó el texto "de forma unilateral sin consultarla, menospreciándola y apartándola de las decisiones del grupo hasta que finalmente decidieron no apoyar la declaración".

El manifiesto censura los movimientos del partido, que considera "medidas de castigo" hacia la diputada y "advertencias claras para el resto de las mujeres que levanten sus voces en espacios políticos".