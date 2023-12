Los verificadores de las reuniones entre PSOE y Junts se limitarán a levantar acta

El mecanismo de verificación internacional pactado entre el PSOE y Junts (también con ERC) para apoyar la investidura de Pedro Sánchez está generando una gran expectación. Algo que en las filas socialistas no acaban de comprender por el carácter mismo de esta figura.

La derecha, con el PP de Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, exige saber los nombres y apellidos de "los mediadores". Fuentes al corriente de las negociaciones confirman a Público que lo más probable es que este sábado se conozca al menos el nombre del coordinador del equipo de personas que realizan esta función. Según la web El Español, el Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant será el verificador internacional en las reuniones entre el PSOE y Junts.

Las mismas fuentes confirman que la primera reunión de PSOE y Junts tras la investidura será en Suiza pero no necesariamente en Ginebra. ¿Por qué en ese país? Por la razón evidente de que personas como Carles Puigdemont no pueden viajar a España. La delegación socialista la encabezará el secretario de organización, Santos Cerdán, ya responsable de las negociaciones para investir a Sánchez.

La intención inicial de ambos partidos era preservar las identidades de este equipo. No por un motivo de ocultismo, señalan las mismas fuentes, sino por no colocarlos en el disparadero mediático y político ante un clima de tensión y confrontación evidente. Estas fuentes apuntan, además, a que este tipo de figuras de verificación no suelen ser públicas en procesos similares por los mismos motivos. "No son actores políticos", destacan.

Pero llegados a este punto y para evitar especulaciones, ambos partidos se encuentran ahora dispuestos a difundir al menos el nombre de la persona que ejercerá de coordinador de este equipo. Porque el verificador no es solo una persona sino un grupo.

En el acuerdo firmado por el PSOE y el partido de Puigdemont se especifica lo siguiente: "PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el

proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".

Para las fuentes consultadas, este tipo de sistemas está implantado en muchos sectores a nivel internacional. Por ejemplo, en el ámbito empresarial cuando hay posibles fusiones de corporaciones. "No es algo revolucionario ni disruptivo lo que estamos haciendo", señalan las fuentes consultadas por este medio.

Un verificador es una figura que no suele intervenir de forma directa en las conversaciones. En la práctica no media, no es un mediador ni un relator, figura que pedía hace años Puigdemont. Para el PSOE, esto supone un gran avance respecto a la situación vivida en Catalunya desde 2017. El simple hecho de conversar con un partido con el que no tenían relaciones es ya una pequeña victoria y nadie oculta que se parte de posiciones alejadas y de desconfianza mutua.

Para ayudar a salvar esa desconfianza, el equipo de verificadores se encargará, por tanto de recoger en unas actas lo que se acuerda y las posiciones de PSOE y Junts. Que quede constancia por escrito de los avances. Del mismo modo se vigilarán los cumplimientos o incumplimientos, si los hay. Es decir, que nadie pueda cambiar de opinión o distorsionar los mensajes que se trasladen en estas reuniones, que tienen el objetivo de ser periódicas. Una suerte de notario con funciones similares.

De hecho, fuentes de Junts aseguran que ya se han realizado al menos cuatro reuniones con presencia de este equipo de verificadores. La de este sábado es únicamente la primera desde la investidura. El propio Sánchez ha defendido este jueves, en su primera entrevista desde la investidura, esta figura. Que "si dos no se entienden, haya un tercero que acompañe y verifique si los acuerdos se ponen en marcha".

Lo que no ha trascendido, pero también está en marcha, son las reuniones similares entre ERC y el PSOE. La diferencia principal es la relación entre ambos partidos. Los republicanos catalanes y los socialistas ya tienen experiencia de diálogo en los últimos años. No solo a nivel de partidos sino entre instituciones. De hecho, este jueves Moncloa anunció que Sánchez y el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, mantendrán un encuentro el próximo 21 de diciembre.

La última vez que ambos dirigentes se reunieron se fijó la convocatoria de una reunión de la Mesa de Diálogo. No es descartable que de la reunión salga una fecha. Este mecanismo también está presente en los acuerdos de investidura para abordar la relación entre administraciones. Pero al contrario que en las mesas de partidos, aquí no habrá mecanismos de verificación.

Quién es la fundación Henry Dunant

El Centro para el Diálogo Humanitario Henry Dunant es una fundación que medió en la negociación del final de la banda terrorista ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011. De acuerdo con la información de El Español, Zapatero "ha sido pieza clave en el acercamiento entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont". La fundación mantendría una "estrecha relación" tanto con Javier Solana –presidente de honor de Henry Dunant– como con el expresidente socialista.