Adelantar a Trump por la derecha o cómo ser el nuevo líder de los republicanos

No hubo ese triunfo de republicanos que han estado vaticinando desde muchos espacios de análisis políticos. Pese a que aún no tenemos todos los resultados y es muy probable que haya que esperar días para tenerlos, lo que sí se puede decir es que a los demócratas esas elecciones no les han resultado para nada desastrosas. Y eso deja varias lecturas.

El hecho de que el partido gobernante pierda escaños tras las elecciones de mitad de legislatura es algo habitual para la política estadounidense. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han sido muy pocos los presidentes que lograron mantener el control de su partido sobre el Congreso o sobre al menos alguna de sus cámaras.

Segunda lectura: el ex presidente Donald Trump no está tan fuerte, como se creía. De hecho, los perdedores de estas elecciones han sido candidatos republicanos elegidos personalmente por Trump. El periódico Político dejó caer en una publicación que si no hubiese sido por la injerencia del expresidente en el proceso de selección de candidatos, el resultado habría sido mucho mejor para el Partido Republicano. Mala señal para Trump que anticipó que el 15 de noviembre haría un gran anuncio.

Además ya lo había insinuado en otras ocasiones. No obstante, los resultados de la noche electoral cambian ligeramente los ánimos en el seno del partido republicano. Algunos de sus representantes lo dicen ya sin tapujos. La que fue ex asesora de Trump, Sara Mattews dijo que Trump no debería ser candidato de los republicanos en las próximas presidenciales.

Según filtraciones de Washington Post, sus partidarios le estarían instando a que no haga ningún "gran anuncio" todavía y a que renuncie a sus ambiciones presidenciales.

Fox News, un medio conservador convertido prácticamente en el portavoz del partido, publicó esta mañana que los republicanos están dispuestos a seguir adelante sin Donald Trump, porque… tienen un nuevo líder.

Republicano de 44 años licenciado en la Universidad de Yale fue asesor jurídico del equipo especial Seal de la Armada de EEUU durante la guerra en Irak. Ganó estas elecciones con un 59,4% de los votos y superó al candidato demócrata por más de un millón de votos. Semejante resultado en un estado tradicionalmente pendular es un puntazo a favor de que represente a los republicanos en 2024. Y de eso, precisamente, habla también Político, además de Fox. Que Ron Desantis sería una apuesta más segura para los republicanos que Trump.

Coqueteando con los sectores negacionistas de la pandemia, rechazando cerrar las escuelas y establecer confinamientos. Coqueteando con los sectores más reaccionarios, prohibiendo por ley clases sobre la identidad de género en las escuelas y organizando traslado de inmigrantes indocumentados en vuelos chárter a la isla Martas Wineyard, donde vive la clase adinerada, familia del ex presidente Barack Obama incluida.

Y bien anticomunista. Como curiosidad: durante su gobierno se empezó a homenajear a las víctimas del comunismo cada 7 de noviembre, en Florida.

Es lo que sostienen algunos analistas: "Para mí Desantis es una perspectiva aún más espantosa. Es una versión más lista de Trump, es un estratega y no tiene centenares de casos abiertos en su contra", dijo un asesor al portal The Hill bajo condiciones de anonimato.



El sociólogo Fernand Amandi confesó en esa misma publicación que lo que le resulta absolutamente inexplicable es el hecho de que el establishment demócrata no intente sacar a Desantis de la carrera ahora, mientras es todavía gobernador, antes de que sea demasiado tarde. La verdad es que poco o nada. Es cierto que en países como Rusia, por ejemplo, ha habido muchas expectativas de que un cambio de fuerzas en el Congreso de alguna manera influiría en el curso de la guerra en Ucrania.

Total, que los republicanos usen el tema de la financiación de Ucrania para aprovechar el descontento generalizado, no quiere decir que, una vez controlando el Congreso, vayan a suspender esa financiación. Así que incluso si terminan ganando, no parece que vaya a haber grandes cambios en esa dirección. A nivel interno lo que se puede esperar, según el portal Político es que los demócratas se consoliden un poco más en torno a Biden. Sin embargo, el hecho de que su nivel de aprobación no supere los 45%, así como el hecho de que el 20 de noviembre cumpla 80 años, podría obligarles a pensar en otro candidato, algo más joven.



Además el ala izquierda de los demócratas no parece estar para nada contenta con el actual presidente. Esa ala izquierda de los demócratas, por cierto, (y no los republicanos) es la que parece realmente estar más interesada en la paz y no en la prolongación de la guerra. Hace un par de semanas 30 congresistas han enviado una carta a Biden pidiéndole redoblar los esfuerzos diplomáticos para llegar a un alto el fuego en Ucrania. Según ellos, la alternativa es un conflicto prolongado con consecuencias catastróficas para todo el mundo. La carta fue retirada en menos de 24 horas. Generó tanto escándalo dentro del partido que los autores tuvieron que salir a dar explicaciones, decir que esa boca no es mía y la carta se había escrito hacía meses y ya estaba desactualizada.



Ese episodio, por muy breve e insignificante, es una sutil pista para todos aquellos que sueñan con un cambio de enfoque geopolítico estadounidense. No parece que lo vaya a haber, sea el que sea el resultado.