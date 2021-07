Admitida la demanda de Iglesias contra 'El programa de Ana Rosa' por responsabilizarle de las residencias 

"El líder de Podemos echó en cara los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando era él responsable de los geriátricos". El 22 de abril, en plena campaña de las autonómicas madrileñas, la presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana se refería con estas palabras a Pablo Iglesias, entonces candidato de Unidas Podemos a la Comunidad. El 13 de julio, el Juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid admitía a trámite la demanda del exvicepresidente una vez que el programa y la cadena se negaron a rectificar esta afirmación, tal y como ha podido saber Público.

Y es que el comentario de la comunicadora se emitió en directo en El programa de Ana Rosa, pero también se recogió también en la web de la cadena televisiva en dos entradas: "El zasca de Ana Rosa a Iglesias tras echar en cara a Ayuso los muertos en residencias", por un lado, y "Ana Rosa señala a Iglesias: 'Echó en cara a Ayuso los muertos en residencias cuando él era el responsable de los geriátricos'", por otro.

Ante esta situación, Iglesias exigió rectificación a Mediaset España Comunicación S.A, a CONECTA5 TELECINCO y a Óscar de la Fuente de la Morena, director de El programa de Ana Rosa, argumentando que "no es responsable de las muertes en las residencias". Para ello, la demanda argumenta que "el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid desde 1983 en su artículo 1.23, establece entre las competencias del gobierno autonómico la 'promoción y ayuda a la tercera edad incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación'", es decir, la gestión de los centros geriátricos.

Además, el demandante pone como ejemplo cómo el 21 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid acordó que la Consejería de Sanidad madrileña debía "dotar de manera inmediata a las residencias de mayores, el personal sanitario necesario así como los medios materiales". También la orden por la que esta Consejería asumía el mando único de la gestión sanitaria ante la crisis de la pandemia.

El escrito solicitando la rectificación llegó a Telecinco, pero ni El programa de Ana Rosa ni la web de la cadena rectificaron, es más, la televisión remitió un burofax a la abogada de Iglesias, Marta Flor, informando de que no lo iba a hacer. En el mismo, argüían que no rectificarían pues la carta en la que se solicitaba la rectificación estaba firmada por Flor, representante de Iglesias, sin aportar "ningún documento que acredite dicha representación". Además, argumentaban que las palabras de Ana Rosa eran una opinión, y no una información.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Iglesias solicitando la rectificación en el portal telecinco.es, en el espacio web dedicado a El programa de Ana Rosa, en el apartado 'política', de la web del programa.