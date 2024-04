Podemos afea a Robles que el gasto militar sea "24 veces mayor que el destinado a salud mental"

Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha protagonizado, este miércoles, una discusión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta del gasto militar español. El diputado ha comparado los 1.130 millones de euros aprobados para adquirir material militar con la inversión en otras materias. "El gasto militar multiplica por ocho el destinado a dependencia y por 24 el destinado a salud mental", se ha quejado.

"Gastar más en armas no es gastar para la paz, es gastar para la guerra", ha enfatizado Sánchez Serna, que se ha preguntado "dónde está el PSOE del 'No a la guerra'". Para los morados, que han llevado al Pleno de este miércoles una interpelación para afear la inversión en Defensa, España "no gana nada" invirtiendo en armas, sino que "gana con la paz", con lo que nuestro país "debería apostar por una política de paz por convicción y también por interés nacional".

Margarita Robles, en su contestación, se ha desmarcado por completo de las acusaciones del diputado morado y ha insistido en que España trabaja para la paz y no para la guerra. "Por la paz, estamos todos", ha zanjado para hacer, a continuación, una radiografía del panorama internacional desde las guerras en Ucrania y Gaza, hasta la piratería pasando por el terrorismo yihadista: "Las fuerzas armadas son un motor para el desarrollo económico, la prosperidad nacional y también para la ayuda humanitaria".

"Para que nuestras fuerzas armadas puedan proteger", ha continuado la ministra, "deben modernizarse". Robles ha abundado en que la inversión en Defensa no solo es buena para la protección de la ciudadanía, sino que también beneficia a la industria.



Sumar no comparte con Robles el gasto militar

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, se ha posicionado en contra de esos 1.130 millones de euros invertidos en Defensa aprobados por el Consejo de Ministros. "No compartimos el incremento en el gasto militar y así lo suscitamos en el acuerdo de Gobierno", ha asegurado Díaz durante su intervención en la sesión de control a raíz de una pregunta de la popular Cuca Gamarra.

También EH Bildu, otro de los aliados del Gobierno de Sánchez, ha utilizado su pregunta en la sesión de control para insistir en la cuestión. "¿Considera que aumentar el gasto militar en 1.130 millones de euros responde a las necesidades ciudadanas?", le ha preguntado el diputado abertzale Jon Iñarritu. Robles ha apuntado que "más de 217.000 puestos de trabajo se están creando en España como consecuencia de las actuaciones de la industria de Defensa" y que la inversión en ese campo es positiva para la innovación tecnológica.