La Comunitat Valenciana batió récords este martes tanto en las cifras de fallecidos como de nuevos contagios de coronavirus: 85 muertos y 3.930 contagiados en uno de los días más negros de la pandemia en el territorio. Sin embargo, la realidad sanitaria contrastó con la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad de València, un acto que provocó numerosas aglomeraciones de personas y que ha desatado la polémica.

El acto había sido programado, en teoría, para que los vecinos de la ciudad pudieran ver a los Reyes Magos atendiendo a las recomendaciones sanitarias frente a la covid-19. La cabalgata había salido desde varios puntos distintos de la localidad y había recorrido sus principales calles para concluir la celebración con una recepción en el ayuntamiento valenciano.

Fue esta recepción, sin embargo, la que habría provocado la polémica, ya que, según las imágenes del acto (difundidas por algunos asistentes en las redes sociales) la llegada de los Reyes Magos al consistorio provocó importantes aglomeraciones que han desatado las críticas de ciudadanos y responsables políticos, tanto a nivel municipal como autonómico.

En noviembre, la Comunitat Valenciana aprobó un decreto para articular las medidas sanitarias que deberían seguir las fiestas navideñas en el territorio, en el marco de los acuerdos que se habían alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En la norma se autorizaba a los Reyes Magos a realizar "un recorrido en los pueblos y ciudades a bordo de vehículos de transporte, evitando aglomeraciones y recomendando a la población el seguimiento desde las ventanas o balcones".

La polémica recepción ha sido objeto de críticas hacia el Ayuntamiento de València, unas críticas que han recaído, sobre todo, en el alcalde de la ciudad, Joan Ribó. El Síndic del PSPV, Manuel Mata fue el primero en rechazar el acto: "Creo que lo mejor es callar. Aglomeraciones en la plaza del Ayuntamiento de València para ver a los Reyes Magos". A este mensaje respondió la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, compañera de partido de Ribó (Compromís): "Pues no callamos: ¡Esto es incomprensible! No podemos callar en la situación de gravedad que estamos".

También desde Podemos, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, criticó el acto y pidió "responsabilidades" al consistorio: "Los Gobiernos, todos, han de proteger a las personas, en particular en la peor pandemia que hemos sufrido. Hace falta averiguar si el Ayuntamiento de València ha tomado decisiones desafortunadas y pedir en su caso explicaciones y las responsabilidades oportunas".

La consellera de Sanidad del territorio, Ana Barceló (PSPV), se sumó igualmente a estas críticas: "Esta imagen y sus consecuencias eran evitables si se hubieran cumplido las recomendaciones de Sanidad. Debía evitarse a toda costa la concentración de personas. Lamentable". El mensaje de Barceló fue respondido por Oltra, que le recordó que si se hubieran prohibido las cabalgatas no se habrían producido las aglomeraciones.

En medio de este cruce de reproches, la vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, contestó a Oltra: "Lo que me quedaba por leer. Yo misma he pedido a compañeros tuyos que anularan los autobuses. Por lealtad no he aireado públicamente la discrepancia como tú continuamente haces. Pero es inasumible que encima culpabilices a la consellera de un acto organizado por un compañero tuyo", escribió en Twitter.