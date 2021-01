Las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos no se celebrarán este año debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 y serán sustituidas por comitivas por las calles de las ciudades, saludando a los niños en los balcones, y por recepciones con cita previa, aunque Sus Majestades de Oriente también tendrán entradas espectaculares por ciudades como Sevilla, Córdoba, Cáceres o Segovia, donde llegarán en globo aerostático.

Así, los Reyes Magos recorrerán la capital de Andalucía en globo este 5 de enero, desde las 9.00 horas, intentando abarcar "el máximo de lugares", teniendo en cuenta que este año no podrá celebrarse el tradicional desfile. Unas horas más tarde, sobre las 11,00 horas, también se les podrá ver mirando al cielo desde la capital cordobesa.

En Almería, los Reyes Magos han enviado una carta y caramelos a las casas de los niños, en la que les explican que no habrá cabalgata. "Sabemos que te has portado muy bien y que a pesar de lo raro que ha sido este año, te has esforzado un montón por seguir aprendiendo y sonriendo en casa y en el cole", subrayan en la misiva. Mientras, en Málaga, serán recibidos en la Alcazaba y harán una ofrenda en la Catedral; y en Granada, se han organizado cabalgatas estáticas y visitas a domicilios.

En Madrid, se celebrará una cabalgata en el patio central exterior del Centro Cultural Conde Duque sin público, que será retransmitida por Telemadrid y La Otra (en lenguaje de signos). Los magos de Oriente serán recibidos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los portavoces de los grupos municipales.

El Rey Melchor dirigirá un discurso a los menores, prestando también especial atención a los más mayores "que tanto han sufrido durante la pandemia". El broche final lo pondrá un espectáculo pirotécnico en seis puntos de la ciudad. Además, en el municipio de Las Rozas, los Reyes ya llegaron este fin de semana en globo y, este martes, lo cambiarán por un helicóptero para sobrevolar Torrejón de Ardoz.

Por su parte, los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha ya tienen todo preparado para recibir a los Reyes Magos. Así, en Toledo capital, Sus Majestades saludarán a los niños desde la Puerta de Bisagra, la puerta principal de entrada al Casco Histórico desde las 15.00 a las 20.00 horas, con "itinerarios seguros".