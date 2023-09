Aitor Esteban confirma una reunión entre Feijóo y Ortuzar que el PP ocultó

Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, ha confirmado este lunes que el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, mantuvo un encuentro con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP a principios de este mes, concretamente en torno al día 7 de septiembre. En esa reunión el presidente del PNV le dio en persona su 'no' a Feijóo. Ni el PP ni Feijóo han informado de ese encuentro hasta ahora.

Esteban ha hecho esta revelación en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras reunirse con Cuca Gamarra en el marco de los contactos abiertos por el PP para la investidura de Feijóo. El portavoz del PNV ha reiterado una vez más la negativa de la formación nacionalista a apoyar la investidura de Feijóo.

Esteban ha detallado que Ortuzar y Feijóo mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada –"Llamó Feijóo para tratar diversos temas", ha dicho–, pero también ha revelado que "hacia el día 7" ambos celebraron "una entrevista cara a cara".

Cuca Gamarra, por su parte, ha restado importancia al citado encuentro entre Ortuzar y Feijóo, del que no ha informado su partido. Preguntada al respecto en rueda de prensa, ha declarado: "El contacto con distintas fuerzas políticas debe ser la normalidad; que existan contactos con los presidentes de otros partidos no debe ser noticia. El PNV ha dado una información, nosotros no tenemos por costumbre no estar todos los días radiando lo que hacemos".

El PNV ha repetido en varias ocasiones desde las pasadas elecciones generales del 23 de julio que no va a apoyar una investidura de Feijóo y ha reiterado que no dará su apoyo "ni efectivo ni tácito" a un Gobierno del PP que dependa también de los votos de Vox. "¿Qué queremos, Vox y PP? Yo no, y creo que el 99,99% del partido tampoco. El PNV tiene una coherencia política de 128 años. Nunca hemos estado con la extrema derecha. Jamás", dijo Ortuzar en una entrevista en el diario Deia hace nueve días.



El PP culmina este lunes con el PNV la ronda de contactos de cara al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que sin haber logrado los cuatro votos que le separan de ser elegido presidente inicia este lunes un diálogo con los empresarios y sindicatos.