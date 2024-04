Alba García: "No nos vemos en un gobierno con el PNV, tenemos modelos antagónicos"

Alba García lo tiene claro. Sumar no será cosa de dos días, quizás tampoco de cuatro. Esto, repite, va de futuro. Por eso, la candidata a lehendakari por la fuerza política que lidera Yolanda Díaz llega a las elecciones vascas con un mensaje para propios y extraños: ni por asomo Sumar se integraría en un Gobierno del PNV. Incluso ve "difícil" apoyarle en una hipotética sesión de investidura. También se dirige a quienes se sienten frustrados por la falta de un acuerdo con Podemos para concurrir de manera conjunta a estos comicios. La confianza, dice es la base de todo. Y aquí, asegura García, no había suficiente.

En los días previos al inicio de la campaña usted señalaba en varios videos: "Tú no me conoces, pero yo a ti sí". Para quienes no le conocen, ¿quién es Alba García?

Queríamos poner en valor que no se me conocía mucho cuando arrancó todo esto, pero tengo mucho conocimiento sobre la problemática de la gente. Soy psicóloga y he trabajado toda mi vida en el tercer sector, acompañando a gente en momentos complejos. También soy hija de una generación de gente que ha tenido que pelear duro para tener un contrato estable o un salario digno.

¿Sumar cuenta con algún tipo de estructura en Euskadi?



Muchas de las personas que formamos parte de Sumar Euskadi hemos sido parte de la lista de Yolanda Díaz en la asamblea que se ha celebrado en Madrid, y estamos como parte de este proyecto en la coordinadora.

¿Por qué no ha sido posible un acuerdo con Podemos? En ese partido afirman que no se logró porque ustedes no lo facilitaron.



Hay un elemento que hay que poner encima de la mesa y que tiene que ver con la confianza. Pero no solo en la política, sino en la vida en general. Cuando quieres llegar a acuerdos con alguien, entre una o siete partes, la confianza es fundamental. En este caso, no había confianza para que se dieran las garantías para un posible acuerdo en Euskadi. Tampoco se había dado en el resto del Estado.

Me gustaría en cualquier caso recalcar que somos un proyecto a futuro, somos el proyecto de la izquierda confederal que ahora mismo cuenta en Euskadi con cuatro formaciones políticas –Sumar, Ezker Anitza-Izquierda Unida, Equo-Berdeak y Más Euskadi–, pero en el resto del Estado, Sumar son más de 20 partidos. Está aquí el proyecto de la izquierda confederal, con una Yolanda Díaz de vicepresidenta del Gobierno. Es este el espacio de la izquierda confederal.

¿No temen que esa falta de acuerdo con Podemos pueda penalizarles a la hora de conseguir representación en el Parlamento vasco?



"La izquierda confederal tiene un proyecto para Euskadi"

Las encuestas nos dicen que no habrá mayorías absolutas, algo que es bueno para la democracia. También hay un común denominador en todas las encuestas que tenía que ver con este espacio político en Euskadi, esa izquierda confederal que siempre ha tenido su espacio en el Parlamento vasco.

En este momento, Sumar tiene una coalición de cuatro partidos y somos la izquierda confederal en Euskadi. Es verdad que habrá gente que haya sentido esto como un fracaso, pero yo quiero dirigirme a esa gente y decirle que estamos aquí, que la izquierda confederal tiene un proyecto para Euskadi y también para el resto del Estado. Lo estamos demostrando y vamos a por ello.

Alba García, candidata a lehendakari por Sumar, durante la entrevista ofrecida a 'Público' en Bilbao. — Jaime García-Morato

¿Cómo valora la gestión de Iñigo Urkullu?



Sin personalizarlo en Urkullu, porque creo que es una cuestión del modelo del PNV con el PSE, creo que ha sido un Gobierno que se ha quedado sin ideas. Son partidos que están obsoletos y que no han gobernado -ni lo harán- con ideas del siglo XXI. Les oigo hablar de cosas o plantear propuestas que me parecen del siglo pasado y que no dan respuestas a lo que pide la sociedad vasca. No se entiende que la política de estos gobiernos sea privatizadora, arcaica y neoliberal.

¿Cuáles cree que son las principales lacras del último gobierno? ¿Qué ha quedado sin hacer?



Estamos pagando muchas cosas. Por un lado, se ha aprobado una ley de educación tremenda para la educación pública. También una ley de cambio climático que llega tarde y que no ata cuáles son las políticas que se van a poner en marcha. Otro elemento fundamental es la sanidad pública: Euskadi tuvo a Osakidetza como la joya de la corona, y ahora vemos que está en un momento con unas tasas de temporalidad altísimas y con listas de espera tremendas, y la calidad ha bajado porque se han privatizado los servicios. En este país, por ejemplo, el 95% de los abortos se hacen en clínicas privadas, y eso es tremendo.

En las últimas semanas hemos visto casos preocupantes de violencia policial por parte de la Ertzaintza. ¿Cree que hay que revisar el modelo policial vasco?



Sí, hay que revisar todo esto. Como hemos visto hace poco en casos de violencia contra personas racializadas, estamos ante una cuestión general de los cuerpos policiales que hay que revisar. Tenemos una larga tarea para trabajar en esa Policía de cercanía, en cómo queremos que sea la Policía vasca y estatal. Creo, además, que tenemos que hablar con la gente sobre la seguridad.

El PNV ha sustituido a Iñigo Urkullu por Imanol Pradales como candidato en estas elecciones. ¿Usted cree que se trata realmente de una renovación?

No, no es una renovación. Es un cambio de cara, pero es la misma historia. De hecho, me sorprende mucho escuchar a Pradales cuando habla de Osakidetza. Me parece fuerte que alguien pueda hablar de esto como si fuera ajeno. Pradales es del PNV, que llevan gobernando este país 40 años.

¿Cuáles son los principales puntos que Sumar ofrece para conseguir el apoyo del electorado en estas elecciones?



Entre otras medidas, hemos planteado iniciativas en torno a la vivienda. Es insostenible que la gente que vivimos de alquiler sigamos pagando 1.000 euros de media de alquiler cuando los salarios de media son de 1.500 euros. Estoy hay que frenarlo desde las instituciones. En segundo lugar, hay que fortalecer los servicios públicos en general, en especial la salud y la educación pública.

"Vivimos en un país donde las residencias están privatizadas"

Otro eje tiene que ver con el ecologismo, pero no solo entendido por políticas que frenen el cambio climático, sino con todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, mediante la generación de empleo verde y de calidad. Otro punto de importancia para nosotras es el asunto de los cuidados, un tema sobre el que el PNV tiene que darnos explicaciones: vivimos en un país donde las residencias están privatizadas, gestionadas por fondos buitre.

¿Cuál es la diferencia entre votar a Sumar o a Elkarrekin Podemos-Alianza Verde?



Nosotros somos un proyecto a futuro. Somos la izquierda confederal que ahora mismo tiene una vicepresidenta del Gobierno y cinco ministerios, y que ha hecho cosas que podemos ver en nuestro día a día, como la subida del Salario Mínimo. Somos el partido que piensa que la política tiene que ser útil y estar al servicio de la gente. Tenemos que tener más tiempo de vida: no puede ser que sigamos trabajando como hace 50 años. De esto va Sumar.

¿Sumar estaría dispuesta a apoyar a EH Bildu si tuviera oportunidad de presidir el Gobierno?



Sumar estaría dispuesta a gobernar con quien quisiera hacer políticas de progreso en el Gobierno vasco. Es cierto que todo el mundo parece mirar al PNV a la hora de gobernar, y creo que Sumar es la única fuerza que ha dicho que con el PNV no va a ningún sitio. A partir de ahí, yo prefiero hablar de qué y para qué en lugar de con quién. A mí me cuesta verme en un gobierno con el señor Pradales porque tenemos modelos antagónicos de entender el país.

No creo que se registren mayorías absolutas; nosotros descartamos gobernar con el PNV"

En cuanto a pensar en un gobierno con EH Bildu, habría que ver para qué. Es verdad que Otxandiano lleva unos meses tirándole la caña a Pradales y nosotras tenemos que marcar muy bien el para qué. En un posible gobierno de cambio y de progreso, creo que Sumar va a ser el elemento fundamental.

¿Entonces descarta gobernar con el PNV?



Sí. Nosotras no nos vemos en un gobierno con el PNV, porque tenemos modelos antagónicos. Otra cosa es que haya cuestiones de interés general en las que, por responsabilidad política, muchas veces se ha llegado a acuerdos. Ahora bien, gobernar con los que llevan 40 años privatizando la sanidad y la educación, destrozando nuestro medio natural, llevando cero políticas feministas en su programa... Yo eso no lo quiero para mi país. Se me hace difícil verme con esta gente gobernando.

¿Descarta también investir a un lehendakari del PNV aunque no forme parte de su gobierno?



Se me hace difícil ese escenario. No creo que se registren mayorías absolutas y habrá que ver cómo puede quedar el panorama, pero sí que descartamos gobernar con el PNV.

No así investir a un lehendakari del PNV...



También me cuesta ver ese escenario.