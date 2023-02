Un alcalde del PP lanza un ataque machista contra la ministra Irene Montero: "Tiene llagas de chupársela al 'coletas'"

El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, del Partido Popular, ha proferido un ataque machista contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. El edil ha espetado que la miembro del Gobierno "tiene la boca llena de llagas de chupársela al coletas".

Unas palabras que ha hecho para el canal del ultraderechista Javier Negre. El comunicador ha sido, de hecho, el que ha dado pie al representante del PP para que haga esas palabras. "Esto es un alcalde currante. ¿Irene Montero tiene las manos así?", le ha preguntado.

El regidor ha emprendido en ese momento una retahíla de insultos machistas contra la titular de Igualdad. "Todos los padres, cuando somos jóvenes, nos dicen que hinquemos los codos para estudiar. Esa hincó las rodillas y fíjate", ha espetado ante la mirada sonriente del presentador.

Las reacciones políticas

El comportamiento machista ha provacado difrentes reacciones de dirigentes políticos, que han condenado las palabras del alcalde. El exvicepresidente Pablo Iglesias ha recordado que Negre recibe "financiación" pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha citado el mensaje de Iglesias y ha remarcado que, aunque "hay centenares de razones para censurar la trayectoria de Irene Montero como ministra, no todo vale en política". "No aceptaré ningún ataque a la dignidad de una mujer bajo las siglas del PP", ha defendido y ha anunciado que "actuaremos de inmediato".

Fuentes de Génova confirman a Público que se abrirá de inmediato un expediente informativo conforme a sus derechos como afiliado, pero dicho procedimiento podria derivar en expediente de expulsión si así procediera". Algunos de los cargos que forman parte de la dirección del partido, como Cuca Gamarra o Elías Bendodo, se han limitado a compartir a través de sus redes sociales el mensaje expresado por Feijóo. Otros representantes, como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, aún no se han pronunciado.

Así es José María Saiz

No es el primer episodio de la actitud intolerante del alcalde conquense. En 2012, participó en el proceso para declarar persona no grata a José María Barreda, expresidente de Castilla-La Mancha. La razón, en aquel momento, giraba en torno al intento de instalar en Villar de Cañas un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Algo que despertó la oposición del líder socialista mientras que el edil mantenía su posición a favor. El proyecto finalmente no se llevó a cabo.

De hecho, los intentos de instalar el almacén en la localidad generaron protestas. En el pueblo de apenas 500 habitantes se llegaron a reunier más de 3.000 personas.