Avalancha de apoyos a Irene Montero frente a los ataques machistas de Vox

Irene Montero ha sido el foco de ataques de la extrema derecha una vez más. Esta vez, la diputada ultraderechista de Vox Carla Toscano ha proferido una serie de insultos machistas contra la ministra de Igualdad. La miembro del Gobierno denunció la "violencia política" impulsada por la formación de Santiago Abascal, que parece que no le ha quedado otra que meterse en la vida personal de la titular de Igualdad ante la falta de argumentos políticos.

Los radicales dejan, así, ver su nerviosismo ante su desaparición en la agenda mediática y después de que las encuestas señalen que han tocado techo y que lo único que les queda ahora es un tortuoso camino hacia la irrelevancia. Por no hablar de sus líos internos y las sospechas sobre financiación ilegal insinuadas por Macarena Olona.

La ministra no titubeó y respondió de forma contundente a "los fascistas" solicitando, además, que en el diario de sesiones quedara reflejada la agresividad vertida por la extrema derecha. Tras su defensa, el ala progresista no dudó en arropar a la titular de Igualdad con un extenso aplauso en pie del ala izquierda del hemiciclo.

Apoyo dentro y fuera de nuestras fronteras

Ante este grave episodio vivido en el Congreso de los Diputados, líderes políticos e internacionales han trasladado su respaldo a la ministra Montero. Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero también han transmitido su respaldo líderes internacionales como el presidente argentino, Alberto Fernández, y el presidente chileno, Gabriel Boric.

En redes, cientos de tuiteros respaldan a Montero

Cientos de usuarios, tanto periodistas, personalidades del mundo de la cultura como perfiles anónimos, también han respaldado a Montero ante los ataques machistas de Vox. Algunos le recuerdan: "No estás sola, no has enseñado el camino". Otros instaron a Feijóo a denunciar los insultos, pero el líder del PP aún no se ha pronunciado.



No es la primera vez que Irene Montero es víctima los de ataques de la ultraderecha. La ministra de Igualdad tuvo que hacer frente durante meses un acoso sistemático contra ella y sus hijos en su vivienda en plena pandemia. Durante estas semanas, además, ha recibido una constante presión mediática y política por la ley del solo sí es sí.