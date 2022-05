Alfonso Rueda tomará posesión como presidente de la Xunta el 14 de mayo

El vicepresidente primero de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ya ha iniciado oficialmente el camino para convertirse en el próximo titular de la Xunta el sábado 14 de mayo, tomando el relevo de Alberto Núñez Feijóo, aportando "continuidad" pero no "continuismo".

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, le ha comunicado este lunes que será el candidato en el debate de investidura que se celebrará los días 10 y 12 de mayo, por lo que, si todo sale según el calendario previsto, tomará posesión como nuevo presidente gallego el sábado 14.

Sobre su proyecto al frente del Gobierno gallego está todo por desvelar, más allá de que lo hará al "estilo Rueda", según comprometió la semana pasada, y que contará con el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde. Tras reunirse con Santalices, Rueda ha expresado su "profundo agradecimiento", ha asegurado que es "el mayor honor" ser designado para presidir la Xunta y se ha comprometido a ser "el presidente de todos los gallegos y gallegas" si resulta elegido.

En este cargo, ha puntualizado que no parte "de cero", sino que hay una labor realizada por el actual Ejecutivo del que intentará "coger todo lo bueno" y, al mismo tiempo, "transmitir nuevas ideas y propuestas" en ese discurso de investidura. Pero también ha querido especificar que cuando se habla de "continuidad" al frente de la Xunta tras la marcha de Núñez Feijóo eso "no es continuismo", ya que hay "muchas cosas que seguir y conservar" pero también "muchísimas cosas nuevas por hacer".

Desde el PPdeG, han dejado claro que Rueda viene para dar "continuidad" a las políticas de Feijóo al frente del Gobierno gallego porque existe "un compromiso programático con la sociedad" que hay que cumplir, según el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy.

Ha dicho que hay un "consenso amplio" en el partido de que es necesario dar continuidad a ese "mandato programático" porque, más allá de juicios de valor, el PPdeG está "acertando con lo que la sociedad gallega demanda", ha zanjado tras las críticas de la oposición.

El BNG votará en contra de la investidura de Rueda

Una oposición que no ve bien esta continuidad y que votará en contra de la investidura de Rueda. Al menos, así lo ha asegurado la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien ha dicho que "no apoyará" a Rueda porque no pueden ratificar "al secundario de Feijóo durante todos estos años".

"Va a ser el mismo voto que tuvimos con Feijóo, el no. Sería extraño que nos abstuviéramos" cuando Rueda ha sido el "secundario" en la Xunta durante los últimos 13 años y ha sido el número dos de un Gobierno "responsable" de dejar una Galicia "peor" que la que había en 2009.

El PSdeG asegura que votará en contra

Desde el PSdeG, aunque inicialmente no clarificaron su postura de voto, a la espera del discurso de investidura, posteriormente su secretario general, Valentín González Formoso, aseguró que votarán en contra de una candidatura que "es absolutamente legal pero que carece de la legitimidad del respaldo político directo del pueblo gallego".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG ha asegurado que su partido mantiene la mano tendida para llegar a acuerdos y mejorar las políticas públicas, como hizo con Núñez Feijóo "sin ningún éxito", a lo que Rueda ha respondido que va a intentar alcanzar consensos con la oposición "cuanto más amplios, mejor".

"Por el presidente no va a quedar", ha dicho en este sentido, tras apuntar que es una actitud que ya tuvo el anterior titular de la Xunta y "va a continuar" por su parte. El proceso parlamentario se ha iniciado este lunes con la ronda de contactos mantenida por Santalices con las tres fuerzas políticas para la sucesión en la presidencia de la Xunta, tras el cese a petición propia de Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes para centrarse en su trabajo como líder del PP.

El propio Santalices ha destacado que "se apuraron al máximo los tiempos reglamentarios", ya que en lugar de los 30 días de los que disponía el proceso culminará en 15. El jueves 5 de mayo se convocará la Junta de Portavoces que organizará el pleno de investidura del que saldrá elegido, el 12 de mayo, el sexto presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

En esta votación participará el propio Alberto Núñez Feijóo antes de abandonar su acta como diputado del Parlamento de Galicia, para lo que aún no ha anunciado ninguna fecha.