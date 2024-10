Los aliados de Sánchez en el Congreso rechazan el bono para el alquiler por ser un "Bizum a los caseros"

Pedro Sánchez anunció, este lunes, una inversión de 200 millones de euros en bonos al alquiler para jóvenes. Ha sido la primera respuesta del Ejecutivo a la masiva movilización de este fin de semana, pero no ha contentado a sus socios en el Gobierno ni a la mayoría de sus aliados en el Congreso. Ha producido el efecto contrario. Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida o Compromís se han quejado de una medida que consideran inútil o, incluso, perjudicial si no se topan los precios de los alquileres.

Íñigo Errejón ha definido la medida como "un Bizum a los caseros y a los grandes propietarios". El portavoz de Sumar ha reconocido que es cierto que la medida está incluida en su acuerdo de Gobierno, pero ha puntualizado que "solo tiene sentido en un mercado regulado". Es decir que si se topan los precios al alquiler y se da un bono a los jóvenes se llena el bolsillo de los jóvenes. En cambio, si se da un bono a los jóvenes en un mercado que no está regulado, se abre la puerta a los caseros para volver a subir los precios.

Es la misma idea que han transmitido a través de la red social X los portavoces de EH Bildu y ERC Oskar Matute y Gabriel Rufián. El abertzale explicó que "la medida, por sí sola, no tendrá efectos positivos para la juventud si no va acompañada de otras medidas como el tope de precios". Rufián, en una línea parecida, ha deslizado que "un bono joven de alquiler sin regular el precio del alquiler es un sorteo que depende de la buena fe de los caseros".

Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos, también ha criticado la medida y ha insistido en que la política es "decidir para quién se gobierna" y ha acusado al actual Ejecutivo de situarse "del lado de los rentistas" y de no haber tomado medidas para frenar la especulación.

Fuentes de Izquierda Unida señalan que "no podemos permitir que el negocio de unos pocos siga empujando a la precariedad a la mayoría, ni continuar diseñando políticas que no atacan la raíz del problema" y que "en lugar de garantizar el derecho a una vivienda digna, estas ayudas tienen el riesgo de convertirse en una simple transferencia de dinero público a manos privadas".



Comparecencia de la ministra de Vivienda

Durante este martes, también se ha sabido que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparecerá en el Congreso de los Diputados. Errejón ha definido el momento como uno "parteaguas" y cree que la comparecencia de Rodríguez marcará un antes y un después y que "la ministra no puede venir a la Cámara Baja a poner excusas". En las últimas semanas, la presión social contra el Ejecutivo en materia de vivienda se ha disparado y también desde Sumar aprietan. "No nos vale que el PSOE ponga la excusa de que son las comunidades las que no aplican la ley cuando hay comunidades socialistas que tampoco lo hacen", deslizan fuentes del partido.

A lo que alientan las distintas fuerzas aliadas de Sánchez en la Cámara Baja es a empezar a caminar hacia "un cambio de paradigma" ―en palabras de Àgueda Micó― empujado por el descontento social. Fuentes de Sumar reconocen que les sorprendió para muy mal la respuesta de Sánchez a las movilizaciones y que se vieron obligados a marcar posición propia de nuevo.

Está por ver, por otra parte, cuáles son los detalles del real decreto que ha anunciado Isabel Rodríguez la mañana de este martes para regular los alquileres de temporada y vacacionales.