Sumar y Podemos piden prohibir la compra de vivienda para especular y señalan al PSOE: "Basta de parches"

Sumar y Podemos han elevado este lunes la presión sobre el PSOE para que acepte intervenir el mercado de la vivienda, tras la multitudinaria manifestación de este domingo en varias ciudades del Estado para protestar por la emergencia habitacional.

Aunque estas dos formaciones tienen matices en su análisis de la situación, ambas coinciden de manera clara en una cuestión: la defensa de la intervención pública en el mercado del alquiler para lograr una rebaja urgente de los precios y la prohibición de la venta de vivienda para especular.

Ambos partidos ya habían propuesto anteriormente prohibir a los fondos de inversión la compra de inmuebles, pero tras las protestas de este domingo han hecho especial hincapié en esta medida.

En Podemos señalan al Gobierno por su "inacción" ante la emergencia habitacional y acusan al Ejecutivo de "no tener voluntad política" para acometer medidas que sean realmente eficaces para bajar los precios del alquiler.

"Estas medidas que he anunciado (la intervención de los precios y la prohibición de que los fondos buitre puedan adquirir vivienda para especular) podrían ser aprobadas por el Gobierno hoy mismo si tuvieran voluntad política para hacerlo, pero este Gobierno no tiene intención alguna de poner freno a la especulación", ha denunciando Pablo Fernández, portavoz de Podemos.

Podemos: "La inacción del Gobierno es catastrófica"

A su juicio, los de Pedro Sánchez "prefieren pedirle solidaridad a los rentistas antes que regular. La inacción del Gobierno de España en este momento es lamentable, catastrófica y calamitosa", ha defendido, a la vez que ha recordado que en su partido consideran que la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no debería seguir al frente de la cartera.

En Sumar han advertido al PSOE, sus socios de Gobierno, que "la gente está cansada de parches y medias tintas; necesitamos intervenir de una vez el mercado de la vivienda". En este sentido, el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha asegurado que las medidas que ha puesto encima de la mesa Rodríguez (el bono de vivienda joven y un reglamento para perseguir el fraude en los alquileres de temporada) son "insuficientes".

Urtasun (Sumar): "Basta ya de parches y de medias tintas"

"Las reacciones de la ministra son insuficientes; el bono alquiler joven no va a la raíz del problema, y un reglamento para combatir el fraude en los alquileres de temporada tampoco va a la raíz porque no vamos a tener una legión de inspectores para controlarlo. Hay que intervenir el mercado, ya no es tiempo de parches", ha insistido el dirigente de Sumar y ministro de Cultura.

Urtasun ha abogado por la prohibición de la venta de viviendas a fondos de inversión para especular en las denominadas zonas de mercado tensionado y por la implementación de los límites al alquiler que recoge la ley de vivienda "en todo el territorio".

Sobre este último asunto, el portavoz ha recordado que Sumar puso encima de la mesa una propuesta para condicionar los fondos públicos estatales en materia de vivienda a aquellas comunidades que se negaran a aplicar la norma para declarar zonas tensionadas e intervenir los alquileres.

Urtasun ha cerrado su intervención insistiendo en que el de la vivienda debe ser el "eje central" de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno quiere aprobar para 2025: "Si hay un motivo para estar en el Gobierno es para pelear por el tema de la vivienda", ha dicho.