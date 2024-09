Las polémicas y contradicciones de Isabel Rodríguez con el alquiler de la vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió este miércoles solidaridad a los caseros para que no suban el precio del alquiler. "Creo que España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a los pequeños propietarios", dijo en los micrófonos de la Cadena Ser.

"Yo les pido que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales. Que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles", añadió la ministra de Vivienda, que provocó una reacción inmediata por parte de sus socios de Gobierno.

Quizás no pensaba en sus compañeros de bancada, pues uno de cada cinco diputados del PSOE cobra un sobresueldo gracias a los alquileres de viviendas, tal y como ha analizado Público a partir de las declaraciones de bienes y rentas que los parlamentarios presentan en el Congreso, aunque alguno se ha escaqueado y todavía no ha ofrecido sus datos.

¿Es Isabel Rodríguez la persona indicada para dirigir el Ministerio de Vivienda? ¿Qué sentido apelar a la solidaridad de los propietarios si no se atacan las raíces del problema mediante iniciativas legislativas efectivas? ¿Por qué no apuntar a la especulación y a la falta de control sobre el mercado del alquiler? ¿Qué decir de los grandes tenedores?

Desde que accedió al cargo, la ministra de Vivienda no ha dejado de sembrar polémica con sus declaraciones. "Esto no va ya de solidaridad", dejó claro Aina Vidal, quien considera que lo que hace falta es regulación. Por eso, la petición de Isabel Rodríguez le parece un "insulto a la inteligencia" en un contexto de emergencia habitacional, donde a su juicio proliferan los grandes tenedores.

"Esto no va de que nos arrastremos camino de Lourdes pidiéndole por favor a las grandes empresas que gestionan estos grandes volúmenes, que son fondos buitre, que están abusando y echando a nuestros amigos de sus casas y barrios", remachó este miércoles en laSexta la diputada de Catalunya en Comú.

Unas medidas que deben adoptarse en el Congreso y que no deben depender de la conciencia de cada propietario, según Íñigo Errejón, quien puso como ejemplo en Telecinco que el Gobierno aumentó el salario mínimo por ley, no apelando "a la solidaridad de los empresarios". El diputado de Sumar cree que la propuesta de la ministra "no es el camino".

No era la primera vez que Isabel Rodríguez alborota el gallinero, tanto del Congreso como de la red social del pajarito, hoy rebautizada X. Así, el pasado julio, durante una visita a Málaga, aludió a la necesidad de que los trabajadores del sector hostelero y turístico tuvieran acceso a una casa asequible, porque "sin vivienda no hay vida".

"Si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a los turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? ¿Dónde estarán y dónde tendrán que acudir a dormir cada noche quienes vigilan nuestras calles para darnos seguridad?", añadió.

Durante el Encuentro Ser Málaga sobre España: soluciones ante el problema de la vivienda, Isabel Rodríguez abogó por la prohibición de los pisos turísticos para que pasen a integrar el parque residencial y, así, se reduzca el precio del alquiler. Sin embargo, en la cabeza de los malagueños retumbaba el espeto, el vino y la escoba.

La ministra fue tachada de "clasista" en las redes sociales y en los medios locales por calificar a los malagueños como "meros servidores", tal vez olvidándose del desarrollo que ha vivido la ciudad andaluza en los últimos años, no solo en el terreno museístico, sino también en sectores económicos como el tecnológico.

Unas palabras que "consolidan el más rancio concepto de servilismo hacia un turismo que, para colmo, aporta poca calidad, el del vino y el espeto", según La Opinión, quien se hizo eco del dirigente del PP José Ramón Carmona: "Ministra, los malagueños/as no solo somos camareros. También somos fontaneros, sanitarias, del sector tecnológico, del sector agro".

Aunque las meteduras de pata llegan hasta hoy, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana tampoco empezó con buen pie el pasado noviembre, cuando asumió la cartera del ramo y en su discurso inaugural mandó a los pequeños propietarios "un mensaje de tranquilidad y de esperanza", a quienes prometió que protegería.

"Este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España, muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger", anunció la ministra, criticada por Sumar y Podemos.

¿Es ella una pequeña propietaria o una mediana tenedora? Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, en vigor desde el año pasado, se considera gran tenedor al titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, aunque se reduce a cinco si están situados en entornos de mercado residencial tensionado.

Isabel Rodríguez posee siete propiedades inmobiliarias en la provincia de Ciudad Real, según la declaración oficial de bienes y rentas que presentó en el Congreso, donde también señalaba que cobraba unos 5.000 euros por alquilar una vivienda. Aunque si quiere saber al detalle cuáles son sus pisos y cuánto cobra por ellos, pueden consultar los datos que revela esta investigación de Público.