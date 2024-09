"¿Os ha llamado ya el casero para bajaros solidariamente el alquiler? Qué raro, a mí tampoco": ríos de ironía en respuesta a la ministra de Vivienda

Siempre se ha dicho que el dinero mueve el mundo, pero la ministra de Vivienda ha llegado para derribar mitos. Con una generación esperando a que las administraciones públicas hagan de una vez algo con el absoluto despropósito de los precios de la vivienda, Isabel Rodríguez apeló el pasado martes a la "solidaridad" de los propietarios para bajar los alquileres.

Han pasado un par de días y de momento no se está notando, pero ya debe de estar a punto. Seguro que sí. La ola de solidaridad de los caseros se viene y un mundo de fraternidad ya se vislumbra en el horizonte. Ven, canta. Sueña cantado. Vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.

Lo de la solidaridad está muy bien, pero el Boletín Oficial del Estado suele funcionar mejor.

En vista de que esto se mueve en el territorio de las chanzas, en las redes están corriendo ríos de ironía en forma de tuits con eso de la solidaridad de los caseros. Es un tema muy serio para bromear con él, pero la ministra ha empezado primero.

Hay gente en España que no levanta el teléfono para decirle al casero que le arregle el termo por si le sienta mal y no le deja firmar un año más. Pero pidámosle solidaridad así en general a ver si nos vamos todos a la mierda.

Le he dicho lo de apelar a la solidaridad a mi casero, nos hemos liado y me ha acabado sacando 20 pavos para el Domund.

La solidaridad de mi casero fue decirle si tras dos años me podía no subir el IPC a lo que contestó que a él también le sube todo y que si me alegraba de que me subiesen el suelo. La solidaridad debería ser dimisión de esta persona, sinceramente. https://t.co/jfKiI3KICI

— Javier (@jcotanda9) September 26, 2024