La alianza electoral entre PP y Ciudadanos hace aguas en Galicia. El candidato popular, Alberto Nuñez Feijóo, está dispuesto a integrar a Ciudadanos en sus listas, pero nada más. Los populares gallegos rechazan la confluencia propuesta por la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas: "Nuestra marca es Galicia y el PP de Galicia", sostienen. Desde la formación conservadora aseguran que los naranjas tienen las "puertas abiertas" y que "se pueden integrar votantes y dirigentes", pero no están dispuestos a perder sus siglas. Desde Génova respaldan la postura de su candidato: "Lo que ha dicho Feijóo es la posición nacional del PP".

En Ciudadanos critican la actitud del presidente gallego: "Veo al PP muy centrado en partidismo, en egoísmo, en nombres. ¿Cómo puede ser que en Galicia cierren la puerta? ¿Y si Feijóo pierde la mayoría absoluta por un escaño?, ha inquirido Inés Arrimadas desde el Congreso. Fuentes de la gestora consideran que debe ser Pablo Casado y no Feijóo quien marque la línea del partido: ¿En Cs decide el vicepresidente de Castilla y Léon o la dirección nacional?", argumentan en conversación con Público, lanzando un dardo a Francisco Igea.

Este martes se ha producido la primera reunión entre populares y naranjas. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el diputado José María Espejo que forma parte de la gestora- se han visto en el Congreso. Ambas formaciones tienen menos de 10 días para presentar la coalición electoral a las juntas electorales provinciales, tras el anuncio oficial de las elecciones gallegas y vascas para el 5 de abril. El encuentro ha durado una hora y tanto PP como Cs han emitido un comunicado. Sin embargo, ha habido diferencias en el tono.

Los conservadores han destacado que ha sido una "reunión cordial y productiva": "Hemos coincidido en la necesidad de establecer mecanismos para que el centroderecha vaya unido en estos territorios para que la izquierda/ radicales/ independentistas no aprovechen la fragmentación de voto", reza la nota enviada a la prensa. Desde el PP insisten en la "necesidad de que el centroderecha vaya unido a las elecciones", pero solo incluyen al País Vasco y a Catalunya en el acuerdo. Obvian, de manera intencionada, a Galicia.



Por su parte, desde Cs indican que el PP no le ha dado "una respuesta clara": "Esto es preocupante. Queremos saber qué piensa el Partido Popular y el Sr. Casado de esta iniciativa y nos preocupa que se puedan plegar a las tesis de aquellos que prefieren poner las siglas y los intereses partidistas por encima de los intereses generales de los ciudadanos de estas comunidades. Vamos a batallar por dar esta oportunidad de ir unidos a los españoles constitucionalistas de País Vasco, Galicia y Catalunya", defienden.

El PP gallego, en contra de la alianza: "Cs es un rodilllo centralista".

Desde el PP gallego aseguran que "Feijóo no va a ceder" y que "Casado no está en condiciones de exigirle nada a quien tiene mayoría absoluta": "Esta propuesta choca frontalmente con lo que defiende Feijóo, esto no gusta nada", defienden desde la formación en Galicia en declaraciones a Público. En la defensa del gallego consideran que "en eso se parecen más a Vox", ya que "son absolutamente contrarios al estado autonómico".

"En Galicia la gente no sabe quien es de Ciudadanos. No tienen proyección, no tienen capacidad, como no tienen representación parlamentaria, no existen". Asimismo, ponen de manifiesto que sus encuestas internas no arrojan un gran resultado para los de Arrimadas: "No interesa una coalición así, sales perdiendo". Los datos que manejan los populares en Galicia les sitúan en una posición aventajada: "Nosotros internamente nos mantenemos como estamos y estamos seguros de que reeditaremos la cuarta mayoría absoluta".

Además, los populares gallegos admiten que "hay una gran cantidad de diferencias programáticas" con los 'naranjas' en la región: "Una cosa es que se plantee una posibilidad de acuerdo en las generales, pero en las autonómicas no lo veo, las diferencias se agrandan, Cs es un rodilllo centralista".