Almeida, decepcionado con Vox tras su ruptura por los Presupuestos: "Ortega Smith ha hecho un paripé"

Ruptura total entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y Vox. O, al menos, escenificación de la misma. El encuentro mantenido esta mañana entre el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz municipal del partido ultraderechista, Javier Ortega Smith, no ha avanzado posiciones sobre los Presupuestos. Las declaraciones posteriores de ambos protagonistas han sido muy duras. "Ha sido un paripé", ha destacado Almeida, que se ha mostrado "decepcionado" con el partido al que había considerado socio preferente. No era así en Ciudadanos, tal y como además lo ha expresado este mismo jueves la vicealcaldesa Begoña Villacís. Se abre ahora la vía que su grupo prefería, como apuntó este medio. Es decir, una negociación con el Grupo Mixto, formado por los 4 exconcejales de Más Madrid.

La reunión ha sido a primera hora de la mañana. Instantes después, comparecía ante los medios el portavoz de Vox. Ha anunciado que su grupo votará en contra del presupuesto municipal y que este jueves presentará una enmienda a la totalidad. Tras una reunión de una hora con el regidor Ortega Smith ha asegurado ante los medios de comunicación que el 'no' es una "decisión firme" porque no han visto "ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda".

El portavoz de Vox está convencido de que el presupuesto "saldrá adelante con los votos de la extrema izquierda", en referencia al Grupo Mixto, aunque no sabe "si en el primer Pleno o dos plenos después". La enmienda a la totalidad es la respuesta a "unos presupuestos condicionados por la izquierda y, lo que es peor, por la extrema izquierda de los comunistas de (Manuela) Carmena".

Duras críticas de Villacís y el alcalde

Un poco más tarde han entrado en escena tanto Almeida como Villacís en rueda de prensa. Ambos han dado un buen repaso a Ortega Smith, con declaraciones duras. "Ha faltado el respeto a los madrileños. Ha venido a hacer un paripé a Cibeles. Para decirme lo que me ha dicho hoy a la acara no necesitaba dos meses", ha dicho el alcalde, visiblemente enfadado. Según sus declaraciones, no han hablado de los Presupuestos porque la conversación "ha sido un frontón" en el que el portavoz de Vox se refería todo el rato a Madrid Central.

Ortega Smith ha sido muy crítico con la aprobación de la zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad y a partir de esa medida, aprobada gracias al mencionado Grupo Mixto, el enfrentamiento ha ido in crescendo. Vox acusa a Almeida de tomar medidas "comunistas" en este sentido.

El alcalde ha acusado al líder de Vox de "tomar el pelo a los madrileños" y de no tener justificación para su "portazo". Les ha acusado además de "no querer trabajar" al renunciar a presentar enmiendas parciales a las cuentas. "Para Vox todo está por encima de que Ortega pueda circular con su vehículo por la Gran Vía", ha dicho en referencia a las medidas que no saldrán adelante sin la aprobación presupuestaria.

"No vamos a ceder al chantaje ni la presión", ha dicho el alcalde sobre Vox

"No vamos a ceder al chantaje ni la presión. Que Vox le haya dado un portazo a los madrileños no quiere decir que este equipo de Gobierno lo vaya a hacer", ha destacado el alcalde. En este sentido ha confirmado que van a convocar a todos los grupos, pero que comenzarán con los que mayor voluntad han tenido. Es decir, el Grupo Mixto, la plataforma denominada Recupera Madrid.

Por su parte, Villacís ha destacado que ella ya había advertido internamente del riesgo que suponía sentarse con Vox, reforzando así la idea de sus preferencias iniciales. "Es hora de desenmascarar a Vox y quitarles la careta", ha afirmado. Les ha acusado también de no trabajar en las Comisiones Municipales. "Vox es el partido que más está sirviendo a la izquierda en España ahora mismo", ha añadido, en referencia a sus actitudes también en otros territorios como Andalucía.

La estrategia de Vox, como ya adelantó este medio, se está basando en hurgar en la herida interna abierta en el PP. Con la aprobación de las cuentas en la Comunidad de Madrid y su negativa en otros lugares están realmente potenciando a Isabel Díaz Ayuso y desgastando a Pablo Casado. Así lo creen en las filas de los populares. Y así lo ha verbalizado también públicamente Villacís. "Esto no tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Es obvio que es una estrategia nacional", ha dicho la vicealcaldesa, acusando a los de Vox de no hacer político y sí "jueguecitos". Lo que pasará a partir de ahora es una incógnita, y puede marcar un antes y un después en las relaciones de la derecha, con el horizonte puesto en las próximas elecciones en Andalucía.