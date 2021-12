Vox hurga en la herida del PP para encumbrar a Ayuso y desgastar a Casado y Almeida

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en la primera mandataria del PP que ha logrado este año sacar adelante sus cuentas gracias a la colaboración del partido ultraderechista Vox. Un pacto que, más de una semana después sigue muy estancado en el Ayuntamiento de Madrid. A nivel local, el equipo de Gobierno dirigido por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, no ha logrado ni siquiera sentarse con la extrema derecha en un ambiente de tensión público y evidente. En este contexto, diferentes voces populares apuntan a que la estrategia de Vox está dirigida a un desgaste de su líder nacional, Pablo Casado, aprovechando la disputa interna que mantiene con Ayuso.

El cruce de reproches entre el alcalde madrileño, y portavoz nacional del PP, y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se ha intensificado en los últimos días, especialmente tras el pacto a nivel autonómico. El rifirrafe en Twitter en pleno puente de la Constitución no pasó desapercibido. La excusa oficial de Vox para la ruptura con Almeida es haber pactado las medidas sobre bajas emisiones en el centro de Madrid con el grupo Mixto, los concejales escindidos de Más Madrid.

El partido de ultraderecha ha llegado a llamar "comunista", para ellos un insulto, a Almeida. También han bautizado al alcalde como "Carmeida", por mantener gran parte de un proyecto que abanderó la exacaldesa, Manuela Carmena. Para la vicealcaldesa, de Cs, también han hecho circular otro mote: "Terracís", por su defensa de la ordenanza sobre las terrazas de hostelería en la capital.

La difícil situación para el equipo de Gobierno municipal se ejemplificó también este jueves. En rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno, comparecieron tanto Almeida como Villacís. No lo hacen siempre y como era de esperar, hablaron de los Presupuestos. "Lo único que pido a Ortega es que se remangue y se ponga a trabajar por los madrileños. El año 2022 es importante, puede suponer un antes y después. Que abandone el empecinamiento partidista. Y que no pasa nada por actuar como Rocío Monasterio. No le pedimos nada más", apuntó el alcalde, que mencionó a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid varias veces.

"Lo único que pido a Ortega es que se remangue y se ponga a trabajar por los madrileños", afirma el alcalde de Madrid

La vicealcaldesa se sumó a las críticas al partido ultraderechista. "Allá donde esté Vox va a haber incertidumbre e inestabilidad", dijo la dirigente de Cs. La disputa también por la ordenanza de terrazas continuó en Twitter con un cruce de mensajes. "No entiendo qué hace Vox sumándose a la izquierda, una vez más", añadió.

Desde las filas ultraderechistas, el mensaje sigue siendo el mismo. Minutos después de las intervenciones de Almeida y Villacís, una cuenta oficial del partido, contestaba. "Es de agradecer la preocupación del Alcalde por los votantes de Vox, aunque sería más recomendable que se preocupara por los suyos que votaron para revertir el 'Madrid Central' de Carmena o para que no hubiera más izquierdas en el Ayuntamiento como la de los tránsfugas del Grupo Mixto".

Todo este conflicto municipal se produce en un contexto al que se han sumado fuertes críticas recientes del portavoz estatal ultraderechista, Santiago Abascal. Primero, con motivo del Día de la Constitución, donde él decidió no participar. "Hoy veremos un espectáculo cómico: El gobierno que ha pisoteado la Constitución, y la "oposición" que lo apoyó y con la que se han repartido los jueces del TC, harán homenajes que ya son una auténtica burla. El consenso constitucional ha sido sustituido por el consenso progre", escribió el líder de Vox. Sí estuvo en el Congreso ese día la portavoz parlamentaria, Macarena Olona, que subió a las redes sociales una foto saludando a Ayuso y un mensaje: "Fuerza y honor".

Este miércoles hubo un nuevo asalto en la batalla entre ambos partidos. Casado, en una entrevista realizada en Argentina, pedía directamente a Vox que los dejaran gobernar "sin contraprestación". Su otra idea de Gobierno contempla una "gran coalición" con el PSOE, pero sin Pedro Sánchez. Ese "desplante" aparente fue respondido por Abascal: "Por fin Pablo Casado se quita la careta. Está dispuesto a gobernar con los socialistas que han traicionado a España pero nunca con Vox. Es la prueba del tipo de gobierno y de leyes que quiere para España. Solo queda Vox para los españoles que desean una alternativa".

Fuentes cercanas a Almeida y Génova destacan a Público que Vox sigue "una estrategia de partido concertada a nivel nacional para potenciar a Ayuso dándole los Presupuestos y debilitar a Casado a nivel nacional y Almeida a nivel local". "No le han puesto ni una línea roja", añaden sobre la aprobación de las cuentas autonómicas.

Desde la Puerta del Sol recuerdan que en unas ocasiones desde Vox han apoyado al Ayuntamiento y a ellos no, y viceversa, según destacan a este medio. Ponen como ejemplo que los años anteriores Vox sí aprobó las cuentas municipales. O que hace año y medio el partido de ultraderecha tumbó un proyecto de desgravaciones fiscales importante para el Gobierno autonómico.



Por su parte, fuentes municipales de la oposición apuntalan también esta teoría de que "la pelea es en clave nacional". Según fuentes consultadas por este medio, el análisis es que a Vox le va bien que "fuera de Madrid" se identifique a su partido como una suerte de "ayusismo" que no tendría Casado. En todo caso consideran que la aprobación de los Presupuestos podría llegar próximamente, aunque no este año, salvo que Almeida decida tirar la toalla y prorrogarlos.

Andalucía y Castilla y León

La situación en Andalucía está rota también. El presidente Juanma Moreno, junto con su vicepresidente Juan Marín, sufrió su primera derrota relevante precisamente con los Presupuestos, tras la espantada de Vox. Con ellos sí pudo pactar, junto a su socio de Gobierno, Cs, las cuentas de los años anteriores. El horizonte electoral anticipado está cada vez más cerca, petición por cierto que la ultraderecha lleva realizando meses.

Tampoco la relación entre Vox y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es buena. La formación ultraderechista ha presentado una enmienda a la totalidad de los Presupuestos y PP y Cs negocian con el grupo parlamentario de Por Ávila. Con su apoyo, saldrían adelante. El partido de ultraderecha, que también reclama elecciones hace meses, ha llegado a usar calificativos hacia el dirigente popular como 'progre' y de "hacer las políticas de la izquierda ahorrándoles el trabajo".

Los guiños de los de Abascal a Ayuso no son nuevos. En septiembre, cuando comenzó a estallar la guerra interna del PP por el control del partido en Madrid, el líder de la extrema derecha reconoció directamente tener más coincidencias con la presidenta madrileña que con la dirección de Génova. "Se aproxima mucho más en algunas cosas a lo que nosotros decimos", dijo entonces.