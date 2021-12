Casado resucita la 'gran coalición' con el PSOE si se va Sánchez

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, sigue su gira por América Latina. Tras visitar Argentina, ayer le tocó a Uruguay y hoy a Paraguay. En la primera de sus paradas concedió una entrevista al diario La Nación en el que respondió sobre sus hipotéticos planes de Gobierno. En este sentido, el líder de los populares resucitó la idea de una "gran coalición" junto al PSOE. Una estrategia que ya usó Mariano Rajoy en 2016. Eso sí, sería con "otro PSOE", sin la presencia del actual presidente Pedro Sánchez.

"Nosotros queremos gobernar en solitario. Lo óptimo sería una mayoría absoluta, que ahora no nos concede ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda y los nacionalistas para que no haya una alternativa", destacó Casado en la entrevista. "Y en ese momento, nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista", añadió. La otra opción para Casado sería, según sus palabras, "hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado el Gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa enfrente que pusiera en riesgo la formación de otro Gobierno".

"Queremos ser un partido como somos, europeísta, atlantista, moderado, reformista y en muchas cosas ni la izquierda ni Vox coinciden con nosotros. Por tanto, esperamos que nos dejen gobernar", señaló también Casado.

El PSOE de Sánchez es el que está atentando contra las instituciones, al pactar con Bildu que no reniega de 850 asesinatos de ETA y con ERC, que pretende romper la unidad nacional.



Pedimos respeto a la Constitución y a la Transición.



Con este PSOE es imposible gobernar. pic.twitter.com/TUgfLJCUTV — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 8, 2021

Poco después de la publicación de la entrevista, el líder del PP quiso matizar sus palabras en una comparecencia ante los medios en Montevideo (Uruguay). "Este PSOE no tiene nada que ver con el partido con el que el PP pactaba, el de Nicolás Redondo en el País Vasco o el de Javier Fernández. Lamentablemente, con este PSOE y sus aliados, el PP tiene muy difícil pactar", destacaba. Los pactos de los socialistas, "con aquellos que quieren destruir la propia nación", serían el punto clave que impediría esta hipotética "gran coalición".

Por su parte, las declaraciones sobre Vox no han pasado desapercibidas en el partido ultraderechista. "Por fin Pablo Casado se quita la careta. Está dispuesto a gobernar con los socialistas que han traicionado a España pero nunca con Vox. Es la prueba del tipo de gobierno y de leyes que quiere para España. Solo queda Vox para los españoles que desean una alternativa", escribió su líder Santiago Abascal en Twitter.