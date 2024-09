Álvaro García Ortiz condena los bulos y sale en defensa de la Fiscalía: "Combate la desinformación"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha dejado pasar la oportunidad y en su intervención en la inauguración del año judicial, este jueves, se ha referido a los bulos y a la desinformación para condenar lo que está ocurriendo con los dos fiscales investigados por desmentir en una nota de prensa un bulo relacionado con la pareja de la presidenta Ayuso.

Él mismo está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre su propia imputación en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancias de la denuncia de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"Para que la ciudadanía en su conjunto pueda ejercer esos derechos debe contar con información veraz a través de fuentes fiables. La

Memoria de la Fiscalía es una de esas fuentes que trasciende al

momento en que es presentada", ha dicho García Ortiz.

En su discurso para desgranar ante el rey y el resto de autoridades del Estado la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz se ha referido al rigor que ofrecen los datos de la institución "frente a la banalidad de otros comentarios destinados a

morir en algunos titulares de prensa, fomenta la confianza en las

instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio,

uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y

también nuestra convivencia", ha dicho en clara alusión a los bulos.

"Quiero reivindicar la defensa de esta institución, integrada por

2.795 fiscales que diariamente prestan un servicio público técnico,

profesional, de calidad, en aras de la promoción de la acción de la

Justicia y de procurar la satisfacción del interés social", ha continuado.

"La ciudadanía puede estar tranquila. El Ministerio Fiscal ha actuado,

actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y

sometido exclusivamente al imperio de la ley. No hay derecho ni

democracia al margen de la ley, al margen de la expresión de la

voluntad del pueblo. A ella nos debemos y a ella nos sometemos".

Además el fiscal general ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada, en otra alusión a las causas sospechosas de lawfare. En este caso, la que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Actuación de los fiscales

La actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal a través de las

diligencias de investigación se ha concretado en 2023 en la

incoación de 14.470 procedimientos, lo que supone un incremento

del 11,60% respecto de 2022.

Respecto de 2022, la celebración de juicios leves ha sufrido un ligero ascenso del 2,1%, la celebración de juicios ante los juzgados de lo penal descendió un 14,2% y ante las audiencias provinciales un 6,8%.



Paridad

El fiscal general ha destacado que la Fiscalía es "una de

las instituciones más avanzadas en materia de paridad. No solo el

66% de sus integrantes son mujeres, sino que su presencia en los

cargos directivos alcanza ya el 45%, lo que representa un incremento

de seis puntos respecto de 2019".

"No hay ninguna duda de que mis antecesoras, tres mujeres al frente

de la institución, marcaron un camino que no se visibiliza con certeza

hasta que no se transita. Un factor determinante para las nuevas

generaciones de mujeres que ya copan las carreras fiscal y judicial

en la asunción de puestos de responsabilidad", ha remarcado.

Feminicidios

En 2023 se registraron 59 feminicidios consumados, lo que

representa un incremento del 16,66% respecto del año 2022.

De las 59 mujeres asesinadas en 2023, 15 habían denunciado

previamente al presunto agresor, lo que representa el 25,42%.

En 2023 se interpusieron 199.282 denuncias, lo que supone un

9,46% más de las presentadas el año anterior. El 65,22% eran

víctimas españolas y el 34,78% extranjeras.