Por Andalucía recurre también la presencia de Teresa Rodríguez en el debate de TVE

Por Andalucía, donde están Podemos e IU, ha recurrido ante la Junta Electoral – que debe tomar ahora una decisión– también la presencia de Adelante Andalucía, la coalición que coordina Teresa Rodríguez, en el debate electoral –y en las entrevistas– de TVE, después de haberlo hecho ya con el de Canal Sur.

Por Andalucía afirma: "En el caso de la RTVE tenemos la convicción de que ha incorporado a la coalición Adelante Andalucía solo por emular lo que ha aprobado RTVA no fuera a ser que fuera este un criterio que algunos partidos tuvieran en cuenta a la hora de acordar en qué medio realizar los debates". El plan de cobertura de la RTVA fue aprobado solo con los votos de las derechas, PP, Cs y Vox.

En su escrito contra el plan de TVE, Por Andalucía recupera 61 acuerdos de la Junta Electoral Central que, aseguran, avalan su tesis de que Adelante no tiene derecho a estar en los debates. Fuentes de Por Andalucía sostienen que la presencia de Rodríguez en los debates no tiene sostén jurídico alguno y obedece sencillamente a una estratagema de las derechas para enfrentar a las izquierdas: Rodríguez fue expulsada del grupo parlamentario después de que IU y Podemos lo reclamaran al considerarla una tránsfuga.

Por Andalucía reclama que Adelante, al no tener "consideración como grupo político significativo" reciba el mismo tratamiento "que contempla el Plan de Cobertura para el resto de formaciones que no son ni representativas ni significativas". Es decir, no participe en los debates ni en entrevistas.



En su recurso contra el plan de TVE, Por Andalucía recuerda a la Junta Electoral que el propio plan de Cobertura reconoce que Adelante Andalucía "no tiene la consideración de grupo político significativo", lo que debería, a su juicio, dejarla automáticamente fuera de los debates. Esto es algo que, además, según el recurso de Por Andalucía está recogido en el propio plan de cobertura: "La propia [RTVE] reconoce en la página 3 que dicha coalición no goza de la consideración de grupo político significativo".

En el texto enviado a la Junta Electoral, Por Andalucía expone que el miércoles 25 de mayo de 2022, en una reunión, un representante de la RTVA afirmó que el Plan de cobertura "se había realizado de conformidad con los criterios comunicados por la Junta Electoral de Andalucía en reuniones que informalmente se habían celebrado al respecto". Otras fuentes de la RTVA consultadas por Público lo negaron y señalaron que esto no era así en absoluto. Luego, añade Por Andalucía: "Damos por hecho de que esas afirmaciones se debieron a un exceso verbal o a una incorrecta información recibida y que esa Junta Electoral no ha comprometido su buen hacer".

Más recursos

La presencia de Rodríguez en los debates ha llevado además a otros partidos minoritarios, como Levantaos y Por Huelva a plantear a la Junta que ellos también deben estar. "No [negamos] la presencia de Adelante en los debates […]. Todo lo contrario, lo que solicitamos es que en igual medida" Levantaos sea incluida, reclaman los andalucistas.

Por Huelva, un partido surgido al calor del malestar en la provincia por la falta de inversiones y la despoblación del interior, reclama un lugar también en los debates, en su caso, en los de Huelva, porque considera que tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía se presentan como novedad, al interpretar que la coalición de 2018, en la que confluyeron IU y Podemos, entonces liderado por Teresa Rodríguez, está "extinta".

Esta mañana, Teresa Rodríguez, que ya ha presentado sus alegaciones a favor de su presencia en los debates, manifestó que "si paramos las agresiones entre las izquierdas" –eso considera Adelante que es el recurso de Por Andalucía– existe la posibilidad de "ilusionar al votante de izquierda con la posibilidad de frenar al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla y de las derechas", convencida de que "la campaña a quien más va a perjudicar es a Juanma Moreno Bonilla". "Las derechas querrían que las elecciones fueran mañana", remachó Rodríguez.