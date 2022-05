Teresa Rodríguez reclama a la Junta Electoral su espacio en los debates

Adelante Andalucía, la formación que lidera Teresa Rodríguez ha presentado este fin de semana un escrito ante la Junta Electoral en el que reclama su espacio en el plan de cobertura de la RTVA. Por Andalucía, donde están ahora Podemos e IU, los quieren sacar de los debates electorales –y de la ronda de entrevistas– y han recurrido su participación. Ahora, una vez recibidas las argumentaciones de todos, la Junta debe tomar una decisión al respecto, que se espera para esta misma semana.

Adelante Andalucía defiende –al contrario de lo que opina Por Andalucía– que son un "grupo político significativo", una categoría que les daría acceso a los debates. Para acreditar esa calificación, argumentan en el texto enviado a la Junta, al que ha tenido acceso Público, que tienen "una senadora" [Pilar González], que la alcaldía de Cádiz es suya y que tienen once diputados en el Parlamento andaluz [logrados en representación de Podemos], además de la anterior cabeza de cartel de Adelante, la propia Teresa Rodríguez.

Adelante Andalucía fue el nombre elegido en las elecciones de 2018 por Podemos e IU y otras fuerzas andalucistas para ir unidos a esos comicios. Luego, Rodríguez dejó la dirección de Podemos, la confluencia implosionó –Podemos e IU echaron a Teresa Rodríguez y sus diputados afines del grupo parlamentario– y lo que una vez estuvo unido, hoy está roto. Rodríguez ha seguido con la marca mientras que Podemos e IU se han integrado en Por Andalucía con Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La Junta Electoral ya decidió que los recursos económicos para hacer campaña relacionados con el resultado obtenido por Adelante Andalucía en 2018 debían ir a Por Andalucía. Pero, el del plan de cobertura del Canal Sur es otro debate.

Contra sus propios actos

Adelante argumenta también en su escrito que el plan de la RTVA, a su juicio, "cumple con los principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad en la cobertura informativa del medio de titularidad pública".

Y remacha con un recado a IU: "Va contra sus propios actos ya que acordó con el resto de partidos justo lo contrario de lo que solicita en su reclamación".

"Efectivamente –prosigue el texto–, en la reunión de fecha 25 de mayo entre los seis partidos (PSOE, PP, Cs, PA, AA y Vox), se hace constar [que el] acuerdo de debate se suscribe entre los grupos políticos PSOE, PP, Cs, Por Andalucía y Adelante). El partido político Vox abandonó la reunión convocada entre los partidos al mostrar su rechazo con el sistema acordado por los otros cinco grupos políticos presentes en la reunión para el orden de las llegadas de los candidatos, la ubicación en el plató y las intervenciones tanto en el debate como después de celebrarse el debate".

Más allá de los argumentos de tenor lógico-jurídico, están los políticos. A Adelante no le parece "razonable" la decisión de Por Andalucía de recurrir su participación en los debates, porque "al final es dejarle más espacio al bloque de derechas". "Si hay tres fuerzas de derecha y tres de izquierdas y quitas a una de la izquierda, no tiene razón de ser. Nuestro objetivo no es atacarlos, sino sumar en clave de oposición a la derecha", ha afirmado Teresa Rodríguez.

La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto (IU), era la portavoz parlamentaria de Adelante la legislatura pasada y fue quien firmó, en su momento, la reclamación de expulsión del grupo de Rodríguez.