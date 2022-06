Por Andalucía ve una ola de cambio "subterránea" al final de la campaña y pide un "esfuerzo" al electorado progresista

"En un tiempo extraordinariamente corto y desde hace cuatro o cinco días hemos empezado a notar un poco de agua subterránea que le ha metido potencia a los seis afluentes, a las seis fuerzas que trabajamos en la coalición". Con estas palabras, la candidata de Por Andalucía a presidir la Junta, Inma Nieto, ha asegurado que la coalición ha detectado una "ola de cambio" que hace posible conformar un gobierno progresista y evitar un ejecutivo de PP y Vox en el territorio.

La "ola" es, de momento, "subterránea", y en Por Andalucía creen que es más necesario que nunca movilizar a todo el electorado progresista y sacarlo de la desafección política para que acuda a votar el domingo.

La llamada a la movilización, la reivindicación de la "utilidad" de estar en los gobiernos (un recado al Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez) y la constante apelación a la unidad de una coalición que nació tocada por la desconfianza entre las formaciones que la constituyen han sido los ejes principales del acto de cierre de campaña de Por Andalucía, celebrado este viernes en Málaga.

En el acto han participado Nieto, la ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón; Juan Antonio Delgado, Francisco Jurado, Carmen Molina, María José Torres y Mar González, representantes y candidatos de las distintas fuerzas que componen la coalición.

Nieto ha puesto en valor la campaña realizada por la coalición y ha agradecido a la militancia colocar marcos y asuntos en el debate público relativos a los problemas de Andalucía y al programa del proyecto político que encabeza. "Qué campaña le habéis dado a Moreno Bonilla… Qué disgusto este hombre, que quería una campaña de feria en feria y ha tenido que hablar de la sanidad y de la vivienda gracias al trabajo militante".

La candidata de Por Andalucía ha reivindicado la "utilidad" de formar parte de un gobierno y ha criticado a los partidos "autocomplacientes" que reivindican la oposición. "En 2012 entrando a gobernar pagamos un coste importante en el siguiente ciclo electoral. Pero lo damos por bueno. Hicimos la ley de memoria democrática más avanzada, la despatologización de la transexualidad, una ley de vivienda, e impedimos que Javier Arenas fuera presidente de la Junta de Andalucía".

"Seis partidos distintos demostrando su fuerza"

"Ser andalucista no es lloriquear, no es el "me roban"; andalucismo es un ser y un estar aquí y en España, con todas las consecuencias y el Estatuto (de Autonomía de Andalucía) generando espacios de colaboración, como los que han construido los compañeros del Consejo de Ministros", ha defendido Nieto.

Garzón ha hecho un llamamiento a la movilización del electorado progresista y le ha pedido "un esfuerzo adicional": "Mucha gente después de haberlo pasado mal puede estar frustrada con la política y puede querer quedarse en casa, gente indecisa que está dudando. Es importante que le recordemos lo importante que es ir a votar. Es un esfuerzo que os corresponde a vosotros, nosotros estamos aquí de manera contingente".

El ministro de Consumo también ha puesto en valor la unidad de la coalición, "una candidatura de seis partidos distintos demostrando su fuerza. Lo estáis haciendo militantes de las seis organizaciones, demostrando el compromiso social, político; donde hay desigualdad, injusticia, estáis combatiendo para construir una sociedad mucho más justa".

La ministra de Igualdad también ha apelado a esa movilización de la izquierda y ha explicado que "cada vez hay más gente que decide su voto en las últimas 48 horas antes de poner las urnas".

Montero ha desarrollado una serie de motivos por los que, a su juicio, el electorado progresista debe votar a Por Andalucía y ha defendido a las asociaciones feministas, recordando que Vox ha defendido directamente su extinción.

"En los momentos difíciles, cuando vienen mal dadas, es más importante que nunca estar juntos y juntas, y tener instituciones, como la Junta, al servicio de la gente. Para que sigan existiendo asociaciones feministas que salvan vidas, y para que no sean insultadas, tiene que gobernar Por Andalucía", ha defendido la ministra de Igualdad.