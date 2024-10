Podemos antepone la negociación de los Presupuestos a la unidad de la izquierda propuesta por Maíllo

El pasado fin de semana fue más intenso de lo habitual para dos de las formaciones de la denominada izquierda alternativa. Podemos celebró durante el sábado y el domingo su Universidad de Otoño, espacio de reflexión anual que el partido utiliza, entre otros fines, para marcar su hoja de ruta y fijar sus líneas estratégicas.

Izquierda Unida celebró el domingo una reunión de su Coordinadora Federal (el máximo órgano entre asambleas) con un objetivo similar: resituar a la formación en el escenario político y trazar un camino a seguir de cara al próximo ciclo.

El lunes, las lecturas de ambos foros no podían ser más distintas y, en determinados aspectos, distantes. El sábado se conoció una parte de las reflexiones que la Ejecutiva liderada por Antonio Maíllo proponía al debate en la Coordinadora del partido, que no era otra que la unidad de la izquierda.

En el informe político debatido y aprobado por este órgano se recogía la intención de IU de trabajar para lograr una candidatura única de las izquierdas de cara al próximo ciclo electoral, una apuesta que el propio Maíllo defendió sin tapujos este lunes durante una entrevista.

Sin embargo, la Uni de Otoño de Podemos discurrió según el plan previsto, como un foro que Belarra aprovechó para elevar la presión sobre Pedro Sánchez y el Gobierno condicionando el apoyo de sus cuatro diputados a los Presupuestos Generales del Estado a una ruptura de relaciones entre España e Israel y a una intervención pública de los precios del alquiler.

La unidad "en lo concreto" y las "ojerizas personales"

También el lunes, al igual que IU, la formación morada dio continuidad al marco que planteó el fin de semana, con el anuncio por parte de Belarra sobre que sometería a la consulta de su militancia si finalmente esgrimía estas dos condiciones como líneas rojas ante el Ejecutivo en la negociación presupuestaria.

"En este contexto, en el que es evidente que sin presión el PSOE está lejos de actuar como la gente de nuestro país espera, nuestra organización debe ejercer su poder al máximo y que el Gobierno respete el mandato del 23J", defendió la secretaria general de Podemos cuando anunció la consulta.

Que cada partido fijara sus propios marcos no quiere decir que éstos no llegaran a interactuar en ningún momento. Ningún cargo de la Ejecutiva de Podemos ha valorado, de momento, la propuesta de Maíllo de manera pública, pero sí que apeló a este llamamiento, sin mencionar al líder de IU, el fundador de Podemos, ex vicepresidente del Gobierno y director de Canal Red, Pablo Iglesias, durante un acto de la Universidad de Otoño.

Iglesias: "Antes de hacer apelaciones a la unidad hay que dejar bien claro con quién se está"

"No sé si a vosotros no os llama la atención que algunos de los que últimamente, a la vista del fracaso de un proyecto político que estaba diseñado para hacer desaparecer a Podemos (en referencia a Sumar), repiten muchas veces la palabra unidad pero nunca dicen la palabra Ferreras", aseguraba Iglesias.

El exdirigente de la formación morada se preguntaba si "en el comité central les han prohibido decir la palabra Ferreras o les han prohibido decir que La Sexta es un medio de comunicación corrupto dirigido por un corrupto que ha practicado la guerra sucia para acabar con una formación política. Antes de hacer apelaciones a la unidad, hay que dejar bien claro con quién se está, si se van a aprovechar los espacios que abren los corruptos o si se quiere construir algo diciendo los nombres propios del poder, de la corrupción y del lawfare en España".

Además, el exvicepresidente apeló directamente al llamamiento a la unidad y defendió que si los diputados de la izquierda en el Congreso "tienen vocación de unidad deben apoyar las exigencias de Podemos a Sánchez" en materia presupuestaria.

En privado, hace tiempo que la formación morada rehúye el marco de la unidad. "Nosotros nos arriesgamos mucho tomando el rumbo que tomamos porque en ese momento era necesario (en referencia a la salida de Podemos del grupo parlamentario y de la coalición de Sumar), hemos cerrado esa página y ahora tenemos otras prioridades, mientras vemos cómo los hechos nos dan la razón respecto a que lo que se pretendía era un Gobierno sin Podemos que dejara las manos libres a Sánchez y al PSOE", comentan voces de la formación al ser preguntadas por el asunto de la unidad de la izquierda.

Hace apenas unas semanas, en la Fiesta del PCE se celebró un debate sobre la unidad de las izquierdas, debate en el que estaba prevista la participación de Podemos, y que IU vislumbró como una oportunidad importante para abordar este asunto. Tanto es así, que el propio Maíllo fue el ponente del partido en este foro. Sin embargo, a pesar de que estaba en las previsiones, Podemos finalmente no acudió al debate debido, trasladaron, a un imprevisto.

El ejemplo andaluz

Sin embargo, sí que se han producido algunos discretos contactos entre Podemos e Izquierda Unida a varios niveles, incluso en el ámbito estatal, contactos a los que el propio Maíllo apuntó en el informe político presentado a la Coordinadora Federal al dejar constancia de que IU había "entablado relaciones con todas las organizaciones que formaron parte de la candidatura de Sumar el 23J de 2023, incluido Podemos".

En Andalucía, además, ambas formaciones trabajan en un proceso de confluencia de cara a las próximas autonómicas con voluntad de entendimiento, una situación que algunas figuras achacan, entre otros elementos, a que allí no existe Sumar como coalición aglutinadora, sino que la marca y el proyecto giran en torno a Por Andalucía.

Maíllo: "Un proyecto de país no puede estar condicionado por ojerizas personales"

Este lunes Maíllo fue preguntado por las palabras de Iglesias acerca de los diputados de Sumar, la unidad y las exigencias de Podemos a los Presupuestos. El dirigente andaluz recogió el guante y aseguró que su formación siempre ha tenido clara su posición a favor de romper relaciones con Israel y de intervenir el mercado del alquiler, y confió en que "los compañeros de Podemos apoyen las mejoras de la cartera de salud pública con la salud bucodental, las lentillas y gafas, o en política de vivienda en la lucha contra la especulación", propuestas de Sumar en la negociación de Presupuestos.

El dirigente andaluz fue más allá y defendió que "en las cosas concretas nos podemos encontrar, y podemos empezar por ahí, por encontrarnos en la tramitación de los Presupuestos".

Sin embargo, el líder de IU recordó que las cuestiones concretas y programáticas rara vez han sido "un obstáculo" para la unidad de las izquierdas, y que los conflictos y rencillas personales (como los que se dieron entre los dirigentes de Podemos y los de Sumar), condicionaban demasiadas veces los procesos de confluencia.

"Un proyecto de país no puede estar condicionado por ojerizas personales", advirtió, y defendió el "método democrático, con primarias, un censo consensuado y sin vetos cruzados" como la "única condición de posibilidad" de una unidad real y efectiva. "Nosotros renunciamos a liderar nada, que se lidere desde la voluntad popular", insistió.

De momento, el llamamiento de IU a la unidad de la izquierda no ha sido respondido con el mejor de los entusiasmos por un Podemos que, al menos de forma pública, se ha fijado otra prioridad a corto plazo.